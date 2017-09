merkaptan Любитель

Имя: Александр Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 20.06.2017 Сообщений: 306 Благодарностей: 11 УГ: 1 КП: 0.000

Mejuse Limited - mejuse.com Я не админ и с админом не знаком.



Mejuse Limited





Старт проекта - 13.09.2017

Легенда:

Цитата:

Цитата: Добро пожаловать на сайт Mejuse Limited.





Энергия является основой основ. Все выгоды цивилизации, все материальные сферы человеческой деятельности - от стирки одежды до изучения Луны и Марса - требуют энергопотребления. И чем дальше, тем больше.





Мы создали новый финансовый инструмент. Он предназначен для снижения рисков и преодоления технических барьеров для инвестиций на рынке солнечной энергии. Мы предоставляем пользователям возможность легко, анонимно и безопасно инвестировать в строительство солнечных электростанций.

Широкое использование солнечной энергии увеличивает энергетическую безопасность, сокращает выбросы парниковых газов и направляет нас к устойчивому энергетическому будущему. По мере развития отрасли стоимость солнечных батарей, а также капитальные затраты на единицу энергии будут продолжать падать, что делает инвестиционные возможности еще более привлекательными.





Растущий спрос на солнечную энергию и многократное увеличение мощности по всему миру за последние годы позволяют делать прогнозы о сверхприбыльности фонда Mejuse Limited.







Инвестиционные планы:



Цитата: Планы:

1.0% в день на 7 дней

Инв. план Суммы вклада ($) Дневной профит (%)

План 1 $10.00 - $50.00 1.00





1.2% в день на 15 дней

Инв. план Суммы вклада ($) Дневной профит (%)

План 1 $10.00 - $100.00 1.20



Платежные системы: PerfectMoney

Тип выплат: Manual ( ручные)

Реферальная система: один уровень - 1,5%-2%

Хостинг : Hosting Solution

ССЛ : Хороший

GoldCoders : лицензия есть



Мой вклад

Цитата: 09.13.17 06:56. Номер транзакции 188053645. Sent Payment 10.00 USD to account U13177613. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to mejuse.com User merkaptan. Регистрация в проекте

Данная тема создана исключительно для ознакомления. PerfectMoney

Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

__________________ Последний раз редактировалось merkaptan; Сегодня в 10:18 .