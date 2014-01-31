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Mejuse Limited - mejuse.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 09:57
#1
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.06.2017
Сообщений: 306
Благодарностей: 11
УГ: 1
КП: 0.000
Mejuse Limited - mejuse.com
Я не админ и с админом не знаком.





Старт проекта - 13.09.2017

Легенда:
Цитата:
Цитата:
Добро пожаловать на сайт Mejuse Limited.


Энергия является основой основ. Все выгоды цивилизации, все материальные сферы человеческой деятельности - от стирки одежды до изучения Луны и Марса - требуют энергопотребления. И чем дальше, тем больше.


Мы создали новый финансовый инструмент. Он предназначен для снижения рисков и преодоления технических барьеров для инвестиций на рынке солнечной энергии. Мы предоставляем пользователям возможность легко, анонимно и безопасно инвестировать в строительство солнечных электростанций.
Широкое использование солнечной энергии увеличивает энергетическую безопасность, сокращает выбросы парниковых газов и направляет нас к устойчивому энергетическому будущему. По мере развития отрасли стоимость солнечных батарей, а также капитальные затраты на единицу энергии будут продолжать падать, что делает инвестиционные возможности еще более привлекательными.


Растущий спрос на солнечную энергию и многократное увеличение мощности по всему миру за последние годы позволяют делать прогнозы о сверхприбыльности фонда Mejuse Limited.




Инвестиционные планы:

Цитата:
Планы:
1.0% в день на 7 дней
Инв. план Суммы вклада ($) Дневной профит (%)
План 1 $10.00 - $50.00 1.00


1.2% в день на 15 дней
Инв. план Суммы вклада ($) Дневной профит (%)
План 1 $10.00 - $100.00 1.20


Платежные системы: PerfectMoney
Тип выплат: Manual ( ручные)
Реферальная система: один уровень - 1,5%-2%
Хостинг : Hosting Solution
ССЛ : Хороший
GoldCoders : лицензия есть

Мой вклад

Цитата:
09.13.17 06:56. Номер транзакции 188053645. Sent Payment 10.00 USD to account U13177613. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to mejuse.com User merkaptan.

Данная тема создана исключительно для ознакомления.
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Последний раз редактировалось merkaptan; Сегодня в 10:18.
merkaptan на форуме  
Старый Сегодня, 10:02
#2
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 6,777
Благодарностей: 1,515
УГ: 4
КП: 0.695
Re: Mejuse Limited - mejuse.com
ТС, вклад маловат для раздела, доливайте еще 40$
__________________
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asmith на форуме  
Старый Сегодня, 10:10
#3
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 6,415
Благодарностей: 5,146
УГ: 101
КП: 0.552
Re: Mejuse Limited - mejuse.com
Цитата:
Сообщение от asmith Посмотреть сообщение
ТС, вклад маловат для раздела, доливайте еще 40$
Так денег больше нет у админа, только чирик от прошлого проекта.
Вот точно такие планы у одного проекта были в начале года, либо в конце прошлого, поищу в архиве.
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pilot2014 на форуме  
Старый Сегодня, 10:14
#4
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.06.2017
Сообщений: 306
Благодарностей: 11
УГ: 1
КП: 0.000
Автор темы Re: Mejuse Limited - mejuse.com
Денег PM нет, действительно все остатки.
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merkaptan на форуме  
Старый Сегодня, 10:19
#5
Топ Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 6,777
Благодарностей: 1,515
УГ: 4
КП: 0.695
Re: Mejuse Limited - mejuse.com
Цитата:
Сообщение от merkaptan Посмотреть сообщение
Денег PM нет, действительно все остатки.
Правила надо читать перед созданием темы, смысл тащить средник с чириком в кармане, все равно улетит в раздел в хайп под вопросом, а ваша реф.ссылка будет удалена, еще и карточку получите
__________________
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asmith на форуме  
Старый Сегодня, 10:19
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.08.2016
Сообщений: 260
Благодарностей: 1,076
УГ: 9
КП: 0.000
подарки
Re: Mejuse Limited - mejuse.com
Прошлый недопарт скамерка.



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Сказали спасибо:
Aleksandr Baldin (Сегодня)
Старый Сегодня, 10:23
#7
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,681
Благодарностей: 167
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Mejuse Limited - mejuse.com


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Последний раз редактировалось Old Seaman; Сегодня в 10:30.
Old Seaman на форуме  
Старый Сегодня, 10:32
#8
Любитель
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.06.2017
Сообщений: 306
Благодарностей: 11
УГ: 1
КП: 0.000
Автор темы Re: Mejuse Limited - mejuse.com
Если чего извеняйте - первая тема.
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merkaptan на форуме  
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