Mejuse Limited - mejuse.com

Энергия является основой основ. Все выгоды цивилизации, все материальные сферы человеческой деятельности - от стирки одежды до изучения Луны и Марса - требуют энергопотребления. И чем дальше, тем больше.
Мы создали новый финансовый инструмент. Он предназначен для снижения рисков и преодоления технических барьеров для инвестиций на рынке солнечной энергии. Мы предоставляем пользователям возможность легко, анонимно и безопасно инвестировать в строительство солнечных электростанций.
Широкое использование солнечной энергии увеличивает энергетическую безопасность, сокращает выбросы парниковых газов и направляет нас к устойчивому энергетическому будущему. По мере развития отрасли стоимость солнечных батарей, а также капитальные затраты на единицу энергии будут продолжать падать, что делает инвестиционные возможности еще более привлекательными.
Растущий спрос на солнечную энергию и многократное увеличение мощности по всему миру за последние годы позволяют делать прогнозы о сверхприбыльности фонда Mejuse Limited.
Инвестиционные планы:
Цитата:
Планы:
1.0% в день на 7 дней
Инв. план Суммы вклада ($) Дневной профит (%)
План 1 $10.00 - $50.00 1.00
1.2% в день на 15 дней
Инв. план Суммы вклада ($) Дневной профит (%)
План 1 $10.00 - $100.00 1.20
Платежные системы: PerfectMoney Тип выплат: Manual ( ручные) Реферальная система: один уровень - 1,5%-2%
Хостинг : Hosting Solution
ССЛ : Хороший
GoldCoders : лицензия есть
Мой вклад
Цитата:
09.13.17 06:56. Номер транзакции 188053645. Sent Payment 10.00 USD to account U13177613. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to mejuse.com User merkaptan.