Apple представила три новых модели iPhone Apple представила три новых модели iPhone - iPhone 8, iPhone 8 Plus и юбилейную версию смартфона - iPhone X. Все три модели оснащены беспроводными зарядками.



IPhone 8 и iPhone 8 Plus внешне похожи на предыдущую модификацию, но имеют улучшенный процессор и камеру. Размер экрана у 8 — 4,7 дюйма, а у 8 — 5,5 дюйма. Доступны объемы памяти — 64 Гб и 256 Гб. Цены на iPhone 8 начинаются от $699, на iPhone 8 Plus — от $799.







iPhone X - это первый в истории Apple iPhone, у которого нет кнопки Home на фронтальной панели, а следовательно, и функции идентификации пользователя по отпечатку пальца Touch ID. Ее заменит новая технология Face ID, основанная на распознавании лиц. По словам представителей Apple, такая технология блокировки iPhone в 20 раз надежнее, чем по отпечатку пальца. У iPhone X - самый широкий среди всех iPhone дисплей: его диагональ составит 5,8 дюйма (у предыдущих iPhone она не превышала 5,5 дюйма).







Также Х - первый смартфон Apple с OLED-дисплеем улучшенной контрастности и разрешения. Аппарат получил сдвоенную камеру с разрешением 12 Мп. Среди новшеств, которые также присутствуют в новом iPhone, - трехмерные анимированные иконки-эмодзи, беспроводное зарядное устройство. В продаже iPhone X появится 3 ноября 2017 г.



Цены на устройство будут начинаться от $999 - за iPhone с памятью 64 Гб.



На сайте Apple уже появились ориентировочные цены на базовые модели в России.

IPhone 8 с памятью 64 Гб будет стоить 56 990 руб., с памятью 256 Гб — 68 990 руб. Модель 8 Plus с объемом память 64 Гб обойдется в 64 990 руб., 256 Гб — 76 990 руб. iPhone X с памятью 64 Гб будет стоить 79 990 руб., а с памятью 256 Гб — 91 990 руб.

В России Apple занимает второе место по продажам смартфонов в штуках, свидетельствуют данные одного из ритейлеров: на iPhone пришлось 13% продаж смартфонов в России (у лидера рынка, Samsung, эта доля составляет 25,3%). В деньгах Apple занимает первое место с долей рынка 31,6%.

По данным IDC, во II квартале 2017 г. Apple занимала 2-е место в мире по поставкам смартфонов — она заняла 12% этого рынка в штуках. На 1-м и 3-м местах – Samsung (23,3%) и Huawei (11,3%).

Цена на iPhone 7 в США после презентации нового iPhone снизится. Будет ли снижаться стоимость предыдущей модификации в России, ритейлеры пока не сообщают.



