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ЧП «Валерий Иванов» с уставным фондом в финансовом размере 170.000.000.000 грн



Частному предприятию «Валерий Иванов» принадлежит уставной фонд

в финансовом размере 170.000.000.000 грн.





По финансовому размеру ни одно украинское предприятие не имеет более крупного уставного фонда.



Зачем «Валерий Иванову» такой огромный финансовый показатель уставного фонда? Как он его смог сформировать? И может помочь это число, если мы хотим начать с ним работать?



Что такое уставной фонд?

Мы создаем юридическое лицо, для того, чтобы иметь возможность рисковать. Уставный фонд - это имущество, в том числе и финансы предприятия, внесенное при создании компании. Оно и является той формальностью, должно позволить компании рассчитываться «собственными» финансами.

После того, как уставный капитал внесен, физическое лицо не отвечает за свою компанию собственным имуществом, в том числе и финансами.

Пока уставный капитал не внесен, физическое лицо отвечает в размере невнесенной части.



Как формируется уставный капитал?

При создании компании владельцы указывают, в том числе и сумму уставного капитала. Его можно внести как при регистрации, так и позже. Единственное, в течение первого года уставный капитал должен быть внесен, если нет - его надо будет уменьшить.

В некоторых случаях, например для получения лицензии страховой компании, уставный капитал должен превышать какую-то сумму.

Также требования к уставному капиталу могут выдвигать контрагенты. Но нам неизвестно, зачем им это будет нужно.



Для ООО не существует минимального уставного фонда.

Уставной фонд Акционерного общества должен быть не менее 1250 минимальных украинских зарплат. Это 4.000.000 грн.



Уставной фонд может быть сформирован:

Финансами в качестве наличных средств внесенными на расчетный счет предприятия.

Материальными ценностями.

Интеллектуальной собственностью.

Мы можем оценить размер уставного фонда только в денежном эквиваленте. Поэтому материальные ценности и интеллектуальная собственность должны быть оценены.



В случае с материальными ценностями, соотношение чистых активов и уставного капитала проверяет национальная комиссия по ценным бумагам фондовому рынку.

А вот интеллектуальную собственность могут оценить только сами владельцы. Допустим у вас есть собственная разработка «Секретик». При создании компании вы можете сказать, что он оценивается в несколько миллиардов гривен. Но ваши контрагенты не будут знать о «Секретик» они лишь будут видеть эти самые несколько миллиардов.

Уставный капитал можно начинать использовать сразу после основания компании.



О чем говорит уставный капитал контрагенту?

Мы не знаем:

Как формировался уставный капитал компании.

Какими ценностями его вносили.

Использовали его.

Исходя из этого юристы не рекомендуют делать выводы о репутации организации на основе уставного капитала.



«Как видно на практике, финансовый объем уставного фонда организации не имеет абсолютно никакого значения при оформлении договоров с контрагентами. Наиболее значимыми выступают иные данные, к примеру это репутация организации или наличие основных средств и активов, финансовый оборот предприятия, аналитические данные EBITDA, количество работников.



Организация с финансовым уставным фондом равным одной минимальной зарплате может отлично функционировать и осуществлять все свои обязательства или напротив - крупная финансовая организация (пример банковская организация Lehman Brothers) или производственное обеднение с миллиардными уставными фондами могут обанкротиться и прекратить осуществлять свои обязательства», - рассказывает юрист Максим Лазарев.









Перевод специально для форума MMGP.



Поразмеру ни одно украинское предприятие не имеет более крупного уставного фонда.Зачем «Валерий Иванову» такой огромныйуставного фонда? Как он его смог сформировать? И может помочь это число, если мы хотим начать с ним работать?Что такое уставной фонд?Мы создаем юридическое лицо, для того, чтобы иметь возможность рисковать. Уставный фонд - это имущество, в том числе и, внесенное при создании компании. Оно и является той формальностью, должно позволить компании рассчитываться «собственными»После того, как уставный капитал внесен, физическое лицо не отвечает за свою компанию собственным имуществом, в том числе иПока уставный капитал не внесен, физическое лицо отвечает в размере невнесенной части.Как формируется уставный капитал?При создании компании владельцы указывают, в том числе иуставного капитала. Его можно внести как при регистрации, так и позже. Единственное, в течение первого года уставный капитал должен быть внесен, если нет - его надо будет уменьшить.В некоторых случаях, например для получения лицензии страховой компании, уставный капитал должен превышать какую-тоТакже требования к уставному капиталу могут выдвигать контрагенты. Но нам неизвестно, зачем им это будет нужно.Для ООО не существует минимального уставного фонда.Уставной фонд Акционерного общества должен быть не менее 1250 минимальных украинских зарплат.в качестве наличных средств внесенными на расчетный счет предприятия.Материальными ценностями.Интеллектуальной собственностью.Мы можем оценить размер уставного фонда только в денежном эквиваленте. Поэтому материальные ценности и интеллектуальная собственность должны быть оценены.В случае с материальными ценностями, соотношение чистых активов и уставного капитала проверяет национальнаяА вот интеллектуальную собственность могут оценить только сами владельцы. Допустим у вас есть собственная разработка «Секретик». При создании компании вы можете сказать, что он оценивается в. Но ваши контрагенты не будут знать о «Секретик» они лишь будут видеть эти самые несколько миллиардов.Уставный капитал можно начинать использовать сразу после основания компании.Мы не знаем:Как формировался уставный капитал компании.Какими ценностями его вносили.Использовали его.Исходя из этого юристы не рекомендуют делать выводы о репутации организации на основе уставного капитала.«Как видно на практике,уставного фонда организации не имеет абсолютно никакого значения при оформлении договоров с контрагентами. Наиболее значимыми выступают иные данные, к примеру это репутация организации или наличие основных средств и активов,предприятия, аналитические данные EBITDA, количество работников.Организация суставным фондом равнымможет отлично функционировать и осуществлять все свои обязательства или напротив - крупнаяорганизация (примерорганизация Lehman Brothers) или производственное обеднение смогут обанкротиться и прекратить осуществлять свои обязательства», - рассказывает юрист Максим Лазарев.

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