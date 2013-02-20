Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,297 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ЧП «Валерий Иванов» с уставным фондом в финансовом размере 170.000.000.000 грн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:03
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,620
Благодарностей: 1,600
УГ: 196
КП: 0.155
подарки
награды Волшебный горшочек 
ЧП «Валерий Иванов» с уставным фондом в финансовом размере 170.000.000.000 грн


Частному предприятию «Валерий Иванов» принадлежит уставной фонд
в финансовом размере 170.000.000.000 грн.



По финансовому размеру ни одно украинское предприятие не имеет более крупного уставного фонда.

Зачем «Валерий Иванову» такой огромный финансовый показатель уставного фонда? Как он его смог сформировать? И может помочь это число, если мы хотим начать с ним работать?

Что такое уставной фонд?
Мы создаем юридическое лицо, для того, чтобы иметь возможность рисковать. Уставный фонд - это имущество, в том числе и финансы предприятия, внесенное при создании компании. Оно и является той формальностью, должно позволить компании рассчитываться «собственными» финансами.
После того, как уставный капитал внесен, физическое лицо не отвечает за свою компанию собственным имуществом, в том числе и финансами.
Пока уставный капитал не внесен, физическое лицо отвечает в размере невнесенной части.

Как формируется уставный капитал?
При создании компании владельцы указывают, в том числе и сумму уставного капитала. Его можно внести как при регистрации, так и позже. Единственное, в течение первого года уставный капитал должен быть внесен, если нет - его надо будет уменьшить.
В некоторых случаях, например для получения лицензии страховой компании, уставный капитал должен превышать какую-то сумму.
Также требования к уставному капиталу могут выдвигать контрагенты. Но нам неизвестно, зачем им это будет нужно.

Для ООО не существует минимального уставного фонда.
Уставной фонд Акционерного общества должен быть не менее 1250 минимальных украинских зарплат. Это 4.000.000 грн.

Уставной фонд может быть сформирован:
Финансами в качестве наличных средств внесенными на расчетный счет предприятия.
Материальными ценностями.
Интеллектуальной собственностью.
Мы можем оценить размер уставного фонда только в денежном эквиваленте. Поэтому материальные ценности и интеллектуальная собственность должны быть оценены.

В случае с материальными ценностями, соотношение чистых активов и уставного капитала проверяет национальная комиссия по ценным бумагам фондовому рынку.
А вот интеллектуальную собственность могут оценить только сами владельцы. Допустим у вас есть собственная разработка «Секретик». При создании компании вы можете сказать, что он оценивается в несколько миллиардов гривен. Но ваши контрагенты не будут знать о «Секретик» они лишь будут видеть эти самые несколько миллиардов.
Уставный капитал можно начинать использовать сразу после основания компании.

О чем говорит уставный капитал контрагенту?
Мы не знаем:
Как формировался уставный капитал компании.
Какими ценностями его вносили.
Использовали его.
Исходя из этого юристы не рекомендуют делать выводы о репутации организации на основе уставного капитала.

«Как видно на практике, финансовый объем уставного фонда организации не имеет абсолютно никакого значения при оформлении договоров с контрагентами. Наиболее значимыми выступают иные данные, к примеру это репутация организации или наличие основных средств и активов, финансовый оборот предприятия, аналитические данные EBITDA, количество работников.

Организация с финансовым уставным фондом равным одной минимальной зарплате может отлично функционировать и осуществлять все свои обязательства или напротив - крупная финансовая организация (пример банковская организация Lehman Brothers) или производственное обеднение с миллиардными уставными фондами могут обанкротиться и прекратить осуществлять свои обязательства», - рассказывает юрист Максим Лазарев.




Перевод специально для форума MMGP.

__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$
☆☆☆ Выгодный обмен RUB, UAH, USD, BTC ☆☆☆
Denver10 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
удалено мной Denver10 Политика и экономика 0 Вчера 17:14
6 современных тенденций в финансовом секторе Angelika78 Новости в мире финансов и инвестиций 2 06.01.2016 18:00
LearnVest – помощник в финансовом планировании. Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.08.2015 10:44
Искусственный интеллект на финансовом рынке seter Новости в мире финансов и инвестиций 2 25.04.2015 00:02

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар chu
Qiwi и "Яндекс.Деньги" возобновят сотрудничество по пополнению электронных кошельков
От chu в разделе «Новости платежных систем»
Аватар kislov
ICO Tezos уверенно побил рекорд Bancor's
От kislov в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Apaxuc
Qiwi не удалось согласовать с Банком России проект по выпуску битрублей
От Apaxuc в разделе «Qiwi»
Аватар Vovan356
Barton Assets ltd - barton-assets.com
От Vovan356 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Top10-ka
Прогнозы на спорт. Теннис
От Top10-ka в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар zigzug
Сразу пару баксов на счет
От zigzug в разделе «Вопросы от новичков»
.     
Пользователей
422,297
Тем
488,666
Сообщений
12,163,521

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram