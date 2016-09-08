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Видеокарты GeForсe GTX 10th Series

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Старый Сегодня, 08:36
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.09.2017
Сообщений: 10
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Видеокарты GeForсe GTX 10th Series
Видеокарты 10-й серии от nVidia. (сайт)

GeForce GTX 1080 8Gb (AX-GTX1080/8GD5P6D2IP) - 37800 8 шт. (на заказ от 35532)
GeForce GTX 1070 8Gb (AX-GTX1070/8GD5P6D2IP) - 29900 7 шт. (на заказ от 28106) обзор
GeForce GTX 1060 6Gb (AX-GTX1060/6GD5P2D2IP) - (на заказ от 18518) обзор
GeForce GTX 1060 6Gb mining edition (GP106-100 mining edition only, no gaming function) - (на заказ от 16826)
GeForce GTX 1060 3Gb (AX-GTX1060/3GD5P2D2IP) - (на заказ от 14664) обзор
GeForce GTX 1050Ti 4Gb (AX-GTX1050Ti/4GD5P8DIP) - 10300 17 шт. (на заказ от 9682) обзор
GeForce GTX 1050 2Gb (AX-GTX1050/2GD5P2D2IP) - (на заказ от 7614)
Полный прайс-лист.

Производитель Axle выходит на российский рынок (выпуск видеокарт с 1999 г.). Видеокарты поставляются из Гонконга и изготавливаются только из оригинальных комплектующих под контролем NVIDIA. Предприятие на 30% работает в ОЕМ-бизнесе (выполняет заказы для MSI), остальная продукция уходит на Европу и арабские страны. В связи в большим спросом на видеокарты происходит расширение производства и налаживаются новые рынки сбыта.
.

Гарантия 1 год от дистибьютора, 2 года от производителя. На каждую покупку составляется договор поставки.
Дистрибьютор - компания Бизгер (ИП Лузин С.В., ИНН 661200161146, ОГРНИП 317665800150444)

Оплата - на расчетный счет, карту Альфа-Банк, Сбербанк, PayPal. (условия)

Доставка по России транспортными компаниями ПЭК, КИТ, ДЛ, СДЭК, почтой России. От 1 коробки - доставка ТК бесплатно.

Из наличия срок доставки в среднем 2-7 дней. На заказ - около 3 недель.

Заказ через форму сайта.

Вконтакте. Отвечу на все вопросы. Можно сюда или по телефону. Контакты.

Видеокарты хорошего качества, с мощной системой охлаждения, от производителя не разогнаны, но имеют большой запас из расчета эксплуатации 24/7.
- Stock freq. highest : 65°C
- Overclocked highest : 84°C
- Overclocked+undervolt highest : 74°C
Прикрепленные изображения
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Последний раз редактировалось lektrik; Сегодня в 08:45.
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