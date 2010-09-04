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Топ-3 поддержки Bitcoin Cash





Bitcoin Cash - это экосистема, которая продолжает удивлять многих людей. Множество энтузиастов криптовалюты предполагали, что Bitcoin Cash будет быстро сокращаться. Но все вышло не так, как думалось и экосистема растет каждую неделю. Некоторые новые и предстоящие функции откроют дорогу для улучшения экосистемы Bitcoin Cash в целом. Все эти решения довольно интригуют.







3. Preev добавляет поддержку Bitcoin Cash



Не удивительно, что популярная услуга, такая как Preev поддерживает Bitcoin Cash. Появился высокий спрос у людей на цену Bitcoin Cash. Все происходит довольно быстро без каких-либо реальных ценников на часто доступных используемых платформах. В эти дни что-то должно измениться и Preev прокладывает себе путь в этом отношении и в ближайшие дни служба будет интегрировать Bitcoin Cash.



Будет интересно понаблюдать, как это развитие повлияет на Bitcoin Cash в целом. Bitcoin Cash несколько борется из-за общей волатильности, которая влияет на все криптовалютные рынки. Также будет интересно узнать, следуют ли другие примеру Preev и внедрят ли они подобные функции в будущем. Сообщество пользователей Bitcoin Cash будет довольствоваться этой новостью, так как она еще раз подтверждает целостность экосистемы BCH.











2. Кошелек JAXX объединяется с Bitcoin Cash



Все больше кошельков поддерживают Bitcoin Cash. Jaxx является одним из самых популярных браузеров и мобильных кошельков, которые существуют на сегодня и его поддержка Bitcoin Cash безусловно предоставит больше возможностей для пользователей в использовании этого альткоина. Это также принесет больше удобства сторонникам BCH. Кошелек Jaxx не следует рассматривать, как решение для хранения коинов на долгий срок, в том числе мобильный или браузерный кошелек для любой криптовалюты поскольку он никогда не был предназначен для этой цели.



Команда Jaxx должна была разработать собственное решение для интеграции Bitcoin Cash. Вначале она опиралась на Insight Server, который также используется другими поставщиками услуг кошелька. Insight Server не поддерживает BCH и он не собирается это делать на будущее. Команде Jaxx потребовалось некоторое время, чтобы интегрировать свое конкретное решение и только сейчас она поддержала Bitcoin Cash и входит в следующее обновление. Лучше поздно, чем никогда.











1. WebMoney с Bitcoin Cash



Самая большая новость недели - это WebMoney, которая поддержала Bitcoin Cash. Довольно неожиданное и замечательное решение российского онлайн-провайдера платежных услуг. Еще недавно компания включила поддержку биткоина, который считался в то время весьма спорным вопросом. На данный момент в России довольно интересные события происходят и несколько состязательные отношения с криптовалютой, которые продолжают ухудшаться или улучшаться без какого либо предупреждения.



Теперь, когда WebMoney поддерживает Bitcoin Cash, все становится интересней и WebMoney двигается вперед. Пользователи могут пополнить свой баланс WebMoney с помощью Bitcoin Cash, а также они могут использовать WMR и WMZ для покупки Bitcoin Cash. Пока неясно, смогут ли какие-либо покупатели WebMoney воспользоваться этой поддержкой BCH. Все же это было мощным решением российской компании, которое может поднять BCH на следующий уровень в ближайшие месяцы.









Перевод специально для mmgp.ru





Bitcoin Cash - это экосистема, которая продолжает удивлять многих людей. Множество энтузиастов криптовалюты предполагали, что Bitcoin Cash будет быстро сокращаться. Но все вышло не так, как думалось и экосистема растет каждую неделю. Некоторые новые и предстоящие функции откроют дорогу для улучшения экосистемы Bitcoin Cash в целом. Все эти решения довольно интригуют.Не удивительно, что популярная услуга, такая как Preev поддерживает Bitcoin Cash. Появился высокий спрос у людей на цену Bitcoin Cash. Все происходит довольно быстро без каких-либо реальных ценников на часто доступных используемых платформах. В эти дни что-то должно измениться и Preev прокладывает себе путь в этом отношении и в ближайшие дни служба будет интегрировать Bitcoin Cash.Будет интересно понаблюдать, как это развитие повлияет на Bitcoin Cash в целом. Bitcoin Cash несколько борется из-за общей волатильности, которая влияет на все криптовалютные рынки. Также будет интересно узнать, следуют ли другие примеру Preev и внедрят ли они подобные функции в будущем. Сообщество пользователей Bitcoin Cash будет довольствоваться этой новостью, так как она еще раз подтверждает целостность экосистемы BCH.Все больше кошельков поддерживают Bitcoin Cash. Jaxx является одним из самых популярных браузеров и мобильных кошельков, которые существуют на сегодня и его поддержка Bitcoin Cash безусловно предоставит больше возможностей для пользователей в использовании этого альткоина. Это также принесет больше удобства сторонникам BCH. Кошелек Jaxx не следует рассматривать, как решение для хранения коинов на долгий срок, в том числе мобильный или браузерный кошелек для любой криптовалюты поскольку он никогда не был предназначен для этой цели.Команда Jaxx должна была разработать собственное решение для интеграции Bitcoin Cash. Вначале она опиралась на Insight Server, который также используется другими поставщиками услуг кошелька. Insight Server не поддерживает BCH и он не собирается это делать на будущее. Команде Jaxx потребовалось некоторое время, чтобы интегрировать свое конкретное решение и только сейчас она поддержала Bitcoin Cash и входит в следующее обновление. Лучше поздно, чем никогда.Самая большая новость недели - это WebMoney, которая поддержала Bitcoin Cash. Довольно неожиданное и замечательное решение российского онлайн-провайдера платежных услуг. Еще недавно компания включила поддержку биткоина, который считался в то время весьма спорным вопросом. На данный момент в России довольно интересные события происходят и несколько состязательные отношения с криптовалютой, которые продолжают ухудшаться или улучшаться без какого либо предупреждения.Теперь, когда WebMoney поддерживает Bitcoin Cash, все становится интересней и WebMoney двигается вперед. Пользователи могут пополнить свой баланс WebMoney с помощью Bitcoin Cash, а также они могут использовать WMR и WMZ для покупки Bitcoin Cash. Пока неясно, смогут ли какие-либо покупатели WebMoney воспользоваться этой поддержкой BCH. Все же это было мощным решением российской компании, которое может поднять BCH на следующий уровень в ближайшие месяцы.Перевод специально для mmgp.ru

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