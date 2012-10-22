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Это какая-то вертолетная площадка! Соседка по дому пожаловалась на майнинг-ферму



Владивостокское новостное онлайн-издание NewsVL.ru поведало у себя на



В заявлении она также указала, что поскольку из-за постоянно работающего оборудования соседняя квартира сильно грелась, криптомайнер позже установил ещё и несколько кондиционеров - тогда мол шум только усилился. Ночью же часто издаются длинные сигналы от оборудования, что-то за стенкой запускается и её квартира просто вся трясется - прямо как при посадке вертолёта! Никакого нормально отдыха и сна! - резюмировал в своих жалобах соседка молодого криптомайнера.



Что интересно, остальные проживающие рядом с этой "нехорошей" квартирой жильцы к этим жалобам Ирины не присоединились. Журналистам они рассказали, что иногда слышат какой-то шум, но он их сильно не тревожит.



Хозяин же квартиры, по имени Алексей, объяснил журналистам, что в августе он поставил на своём балконе второй кондиционер, так как первый вышел из строя. И второй был менее шумным чем первый, однако, соседка всё равно "взъерепенилась" и в ни в какую не желает идти навстречу майнеру, постоянно угрожая ему, что "посадит".



По его словам, ранее он 4 раза приезжал с друзьями и обращался к ней пустить его в её квартиру, чтобы они вместе поняли - где может проходить этот шум, но каждый раз получал отказ. Тогда он вместе со своими помощниками оборудовали звуко-, шумо- и виброизоляцию в квартире для майнинга и по идее сильно приглушили беспокоящий соседку шум. Плюс он показал сертификаты на купленные кондиционеры, в которых утверждается, что они идут по категории "бесшумные", то есть соответствуют всем российским нормам. Однако соседка по его словам "ушла в астрал" и решила добить его до победного конца, то есть ферму прикрыть.



Сейчас её заявлением в полицию занимается городское управление МВД и всей видимости потребуется проведение платной технической экспертизы, которая и поставит в этом деле окончательную точку и скорее всего это будет происходить всё же через суд. Ведь нормы по шуму (вернее по его превышению) в России безусловно действуют.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59b859812617a Владивостокское новостное онлайн-издание NewsVL.ru поведало у себя на сайте историю 51-летней Ирины Гребеньковой, уставшей от постоянного шума в своей квартире со стороны одного соседа, который этим летом на волне криптоажиотажа приобрел, смонтировал и запустил в работу в своей пустующей квартире сразу несколько больших стоек с оборудованием для майнинга криптовалют. Однако, уже через несколько недель, не выдержав "пыток шумом", она подала заявления как в правоохранительные органы, так и в местную жилинспекцию, где указала, что 2 семьи (а в её квартире проживает и её сын с семьёй) дальше уже не могут терпеть такое.В заявлении она также указала, что поскольку из-за постоянно работающего оборудования соседняя квартира сильно грелась, криптомайнер позже установил ещё и несколько кондиционеров - тогда мол шум только усилился. Ночью же часто издаются длинные сигналы от оборудования, что-то за стенкой запускается и её квартира просто вся трясется - прямо как при посадке вертолёта! Никакого нормально отдыха и сна! - резюмировал в своих жалобах соседка молодого криптомайнера.Что интересно, остальные проживающие рядом с этой "нехорошей" квартирой жильцы к этим жалобам Ирины не присоединились. Журналистам они рассказали, что иногда слышат какой-то шум, но он их сильно не тревожит.Хозяин же квартиры, по имени Алексей, объяснил журналистам, что в августе он поставил на своём балконе второй кондиционер, так как первый вышел из строя. И второй был менее шумным чем первый, однако, соседка всё равно "взъерепенилась" и в ни в какую не желает идти навстречу майнеру, постоянно угрожая ему, что "посадит".По его словам, ранее он 4 раза приезжал с друзьями и обращался к ней пустить его в её квартиру, чтобы они вместе поняли - где может проходить этот шум, но каждый раз получал отказ. Тогда он вместе со своими помощниками оборудовали звуко-, шумо- и виброизоляцию в квартире для майнинга и по идее сильно приглушили беспокоящий соседку шум. Плюс он показал сертификаты на купленные кондиционеры, в которых утверждается, что они идут по категории "бесшумные", то есть соответствуют всем российским нормам. Однако соседка по его словам "ушла в астрал" и решила добить его до победного конца, то есть ферму прикрыть.Сейчас её заявлением в полицию занимается городское управление МВД и всей видимости потребуется проведение платной технической экспертизы, которая и поставит в этом деле окончательную точку и скорее всего это будет происходить всё же через суд. Ведь нормы по шуму (вернее по его превышению) в России безусловно действуют.Специально для mmgp.ru

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