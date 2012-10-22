Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,284 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Это какая-то вертолетная площадка! Соседка по дому пожаловалась на майнинг-ферму

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:11
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,913
Благодарностей: 1,427
УГ: 26
КП: 0.204
подарки
Это какая-то вертолетная площадка! Соседка по дому пожаловалась на майнинг-ферму


Владивостокское новостное онлайн-издание NewsVL.ru поведало у себя на сайте историю 51-летней Ирины Гребеньковой, уставшей от постоянного шума в своей квартире со стороны одного соседа, который этим летом на волне криптоажиотажа приобрел, смонтировал и запустил в работу в своей пустующей квартире сразу несколько больших стоек с оборудованием для майнинга криптовалют. Однако, уже через несколько недель, не выдержав "пыток шумом", она подала заявления как в правоохранительные органы, так и в местную жилинспекцию, где указала, что 2 семьи (а в её квартире проживает и её сын с семьёй) дальше уже не могут терпеть такое.

В заявлении она также указала, что поскольку из-за постоянно работающего оборудования соседняя квартира сильно грелась, криптомайнер позже установил ещё и несколько кондиционеров - тогда мол шум только усилился. Ночью же часто издаются длинные сигналы от оборудования, что-то за стенкой запускается и её квартира просто вся трясется - прямо как при посадке вертолёта! Никакого нормально отдыха и сна! - резюмировал в своих жалобах соседка молодого криптомайнера.

Что интересно, остальные проживающие рядом с этой "нехорошей" квартирой жильцы к этим жалобам Ирины не присоединились. Журналистам они рассказали, что иногда слышат какой-то шум, но он их сильно не тревожит.

Хозяин же квартиры, по имени Алексей, объяснил журналистам, что в августе он поставил на своём балконе второй кондиционер, так как первый вышел из строя. И второй был менее шумным чем первый, однако, соседка всё равно "взъерепенилась" и в ни в какую не желает идти навстречу майнеру, постоянно угрожая ему, что "посадит".

По его словам, ранее он 4 раза приезжал с друзьями и обращался к ней пустить его в её квартиру, чтобы они вместе поняли - где может проходить этот шум, но каждый раз получал отказ. Тогда он вместе со своими помощниками оборудовали звуко-, шумо- и виброизоляцию в квартире для майнинга и по идее сильно приглушили беспокоящий соседку шум. Плюс он показал сертификаты на купленные кондиционеры, в которых утверждается, что они идут по категории "бесшумные", то есть соответствуют всем российским нормам. Однако соседка по его словам "ушла в астрал" и решила добить его до победного конца, то есть ферму прикрыть.

Сейчас её заявлением в полицию занимается городское управление МВД и всей видимости потребуется проведение платной технической экспертизы, которая и поставит в этом деле окончательную точку и скорее всего это будет происходить всё же через суд. Ведь нормы по шуму (вернее по его превышению) в России безусловно действуют.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59b859812617a
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 02:20.
OPLOTT вне форума  
Сказали спасибо:
WoodenArrow (Сегодня)
Старый Сегодня, 02:21
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 07.04.2017
Сообщений: 1,434
Благодарностей: 326
УГ: 18
КП: 0.190
Re: Это какая-то вертолетная площадка! Соседка по дому пожаловалась на майнинг-ферму
Тут оба не правы, но больше не прав майнер. Хотя, тут нужно все таки послушать этот "шум". Может там чуть, а она ерепенится, хотя, если это "чуть" вы слышите на протяжении недели, месяца, то понятно, что это будет бесить.
Она то суд выиграет. Его ферму прикроют как минимум за незарегистрированную предпринимательскую деятельность.
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!

ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!
Новый блог о заработке в сети. Все для начинающего инвестора
WoodenArrow вне форума  
Сказали спасибо:
OPLOTT (Сегодня)
Старый Сегодня, 02:50
#3
Любитель
 
Имя: Лея
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 23.03.2017
Сообщений: 178
Благодарностей: 91
УГ: 0
КП: 0.247
Re: Это какая-то вертолетная площадка! Соседка по дому пожаловалась на майнинг-ферму
По всей видимости, майнеру все же не повезло с соседкой, ведь другие соседи не жалуются. Конечно, возможно, что в ее квартиру как то шум больше направлен, но и после звукоизаляционных работ не помогло ничего... Может ей обидно и в долю хочет ? )
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!
Lorelei на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:19
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Екатеринбургскую телебашню предложили превратить в майнинг-ферму Denver10 Новости криптовалют 0 17.07.2017 15:41
Как не вляпаться по полные уши и купить дешевую майнинг ферму на площадках, типа ОЛХ Александра 81 Криптовалюты: общий форум 2 11.04.2017 23:10
Пожар уничтожил крупную майнинг-ферму pilot10 Новости криптовалют 5 20.11.2014 22:28
Какая реклама работает для Вашего сайта, а какая нет? Dimoni4e Маркетинг: общий форум 22 10.07.2013 13:47
Какая PAMM-площадка самая крупная? Alexonn Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета 21 22.10.2012 13:35

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар allegroman
bitcoinallianz.com - Bitcoin Allianz
От allegroman в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Космический стартап Blue Origin построит первый частный космопорт на Земле
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
ввод-вывод электроных денег на Украине будет запрещён 04.08.2009
От w-777 в разделе «WebMoney»
Аватар TheGOLDskull
newageinvestments - newageinvestments.eu
От TheGOLDskull в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Выгодно ли держать деньги в рублёвых вкладах
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
MFIP - Financial Group - www.mfip-group.com
От aik в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,284
Тем
488,659
Сообщений
12,163,048

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram