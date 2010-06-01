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Представители Сибирского Червонца анонсировали запуск сервиса массовых платежей

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Представители Сибирского Червонца анонсировали запуск сервиса массовых платежей


На новом сервисе Сибирского Червонца Sib.Cards можно осуществлять массовые платежи

Специалисты криптовалютной платформы Сибирского Червонеца поделились информацией о создании нового сервиса Sib.Cards на котором можно осуществлять массовые выплаты. Сервис позволяет проводить платежи долями при этом платежи могут поступать даже на банковские карты.

Пополнять своей счет на сервисе можно биткоином или Сибирским Червонцем. К другим способам можно отнести пополнение с Киви и ЯД.

Разработчики Сибирского Червонца рассказали, что данные сервис востребован и продиктован запросами от пользователей. По скольку многие люди работают в интернете удаленно, то такой сервис может очень помочь компаниям для массовой оплаты труда рабочих. Сервис уникален, ведь с него деньги могут поступить на любую карту мира.

Уникальность: 100.00%
По материалам https://forklog.com/sibirskij-chervo...lat-sib-cards/
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Метки
криптовалюта, сибирский червонец
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