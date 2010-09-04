Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,280 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Искусственный интеллект научился делать игры

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:57
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 12,563
Благодарностей: 2,419
УГ: 13
КП: 0.101
подарки
награды Волшебный горшочек 
Искусственный интеллект научился делать игры

Концепция искусственного интеллекта развивается с невероятной скоростью. Достижения в этой сфере уже постепенно внедряются в судебный процесс США для искоренения расовых предубеждений при вынесении приговоров. Кроме того, ИИ уже умеет сочинять собственные музыкальные композиции и даже обыгрывать топовых киберспортсменов в Dota 2. Но и это, как выяснилось, не предел. Cовсем недавно американские исследователи научили искусственный интеллект создавать компьютерные игры.


Впрочем, «создавать» — это ещё громко сказано. Машина пока не может сотворить игру «с чистого листа». Но начало, безусловно, положено: искусственный интеллект, разработанный авторами исследования Game Engine Learning from Video, способен воссоздать игровой движок на основе видеороликов с демонстрацией геймплея. Система, по словам создателей, не получает прямого доступа к коду, а изучает и анализирует записанный игровой процесс и на основе полученных данных составляет список правил, записывает их в форме логических выражений и объединяет всё это в готовый игровый движок.


Пока искусственный интеллект работает только с 2D-платформерами (Super Mario Bros и Mega Man), иногда допуская некоторые ошибки. Более того, он не воспринимает 100% информации на экране и нуждается в небольшой «помощи» со стороны программистов. Однако, как утверждают исследователи, при некоторой доработке система будет функционировать в разы лучше, и, возможно, в будущем сможет помогать специалистам в создании полноценных современных игр.

Источник.
__________________
ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club
bizneser вне форума  
Ответить
Метки
новости, технологии
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Искусственный интеллект научился определять сексуальную ориентацию по фотографии OPLOTT Непознанное 0 08.09.2017 15:44
Искусственный интеллект научился подделывать человеческие голоса tanrad Новости в мире финансов и инвестиций 0 27.04.2017 07:44
Искусственный интеллект: что у него на уме? ElarGroup3 Новости технологий и интернета 19 19.04.2017 21:13
Искусственный интеллект научился идентифицировать человека на размытом фото Сергей Горин Новости технологий и интернета 0 16.09.2016 16:45
Блокчейн и искусственный интеллект Frend Новости криптовалют 0 02.06.2015 00:18

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар clipman77
Будут ли все фондовые биржи работать на блокчейне?
От clipman77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар w00d00
Попахивает синдикатом или коллективный беттинг vs. букмекер
От w00d00 в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватара нет
Система PayPal. Нужно ли регистрировать компанию?
От elshaarawy в разделе «PayPal»
Аватар bakster
me777gold - me777gold.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар clipman77
В Партии роста пообещали использовать блокчейн и нейросети для борьбы с фальсификация
От clipman77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Alcest
Innovapptive привлек $1,5 млн для облачной платформы, управляющая активами компаний
От Alcest в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
422,280
Тем
488,657
Сообщений
12,162,898

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram