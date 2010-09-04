Искусственный интеллект научился делать игры

Концепция искусственного интеллекта развивается с невероятной скоростью. Достижения в этой сфере уже постепенно внедряются в судебный процесс США для искоренения расовых предубеждений при вынесении приговоров. Кроме того, ИИ уже умеет сочинять собственные музыкальные композиции и даже обыгрывать топовых киберспортсменов в Dota 2. Но и это, как выяснилось, не предел. Cовсем недавно американские исследователи научили искусственный интеллект создавать компьютерные игры.
Впрочем, «создавать» — это ещё громко сказано. Машина пока не может сотворить игру «с чистого листа». Но начало, безусловно, положено: искусственный интеллект, разработанный авторами исследования Game Engine Learning from Video, способен воссоздать игровой движок на основе видеороликов с демонстрацией геймплея. Система, по словам создателей, не получает прямого доступа к коду, а изучает и анализирует записанный игровой процесс и на основе полученных данных составляет список правил, записывает их в форме логических выражений и объединяет всё это в готовый игровый движок.
Пока искусственный интеллект работает только с 2D-платформерами (Super Mario Bros и Mega Man), иногда допуская некоторые ошибки. Более того, он не воспринимает 100% информации на экране и нуждается в небольшой «помощи» со стороны программистов. Однако, как утверждают исследователи, при некоторой доработке система будет функционировать в разы лучше, и, возможно, в будущем сможет помогать специалистам в создании полноценных современных игр.
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