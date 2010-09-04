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Huawei Maimang 6 оснастят четырьмя камерами и 5,9-дюймовым дисплеем

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Huawei Maimang 6 оснастят четырьмя камерами и 5,9-дюймовым дисплеем

В базе данных китайского телекоммуникационного агентства TENAA был замечен ещё не анонсированный смартфон компании Huawei. Судя по описанию, речь идёт о модели Maimang 6. Отметим, что прошлогодний Huawei Maimang 5 был представлен в июле, так что на этот раз компания задерживается с презентацией. О новом Maimang 6 уже известно практически всё, включая его внешний вид и технические характеристики. Так, одной из особенностей девайса должно стать наличие четырёх камер.


Huawei Maimang 6 будет выполнен в цельнометаллическом корпусе со сканером отпечатков пальцев на задней стороне. Там же будет находиться двойная камера с модулями на 16 и 2 Мп. На передней стороне расположится большой 5,9-дюймовый дисплей с разрешением 2160х1080 пикселей и двойная фронтальная камера с сенсорами на 13 и 2 Мп.

Остальные характеристики смартфона включают восьмиядерный процессор с частотой 2,36 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти, накопитель на 64 ГБ, аккумулятор ёмкостью 3 240 мАч и Android 7.0 Nougat. Его габариты составят 156,2 х 75,2 х 7,5 мм, а вес — 164 грамма.

Дата анонса смартфона остаётся неизвестной.

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