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Goldman Sachs инвестирует $38 млн в поставщика услуг хранения данных Nasuni

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Goldman Sachs инвестирует $38 млн в поставщика услуг хранения данных Nasuni

Nasuni, поставщик услуг хранения данных, аварийного восстановления и резервного копирования данных, сегодня сообщил о привлечении $ 38 млн долевого финансирования от Goldman Sachs Growth Equity. В рамках проведенного финансирования Дэвид Кэмпбелл, управляющий директор банковского отдела Goldman Sachs присоединится к совету директоров Nasuni.

Компания, которая за 7 проведенных раундов привлекла около $ 120 млн, будет использовать капитал для расширения своих исследований и разработок, клиентской базы и захвата части IT-рынка.
Андрес Родригес, основатель компании, сообщил: В последнем десятилетии наблюдается только рост инноваций в разработке файловой системы. Традиционные программные платформы и аппаратное обеспечение рассматриваются в основном в качестве бюджетного варианта для резервного копирования и архивирования. Наша разрушительная платформа предоставляет облачное хранилище для первичного хранения файлов высокой производительности.

Директор по маркетингу Том Роуз сказал: Nasuni предоставляет огромную экономию и повышенную производительность для наших корпоративных клиентов, а также помогает нашим стратегическим партнерам для хранения данных, таким как Microsoft, IBM и Dell.
Запущенный весной 2009 года генеральным директором Андресом Родригесом совместно с президентом Полом Флэнаганом, Nasuni является ведущим поставщиком облачных крупномасштабных файловых систем. Компания использует для хранения данных частное и общественное облако, распределенные файловые системы, программное обеспечение по защите данных, решения для синхронизации файлов и аварийного восстановления инфраструктуры.

Решение поставляется в виде сервиса на основе подписки.

Специально для MMGP.RU

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