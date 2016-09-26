Компания Ripple объявила о тестовых трансграничных транзакциях между Кореей и Японией

Ripple объявила о запуске тестовых переводов между Республикой Корея и Японией
Первые тестовые трансграничные транзакции пройдут для реализации проекта по платежам между банками Республики Кореи и Японии. Проводит транзакции компания SBI Ripple Asia.
Первые транзакции проведут в конце 2017 года, далее будет разработан второй этап тестовых переводов исходя из полученных данных на первом этапе. Использовав блокчейн специалисты хотят осуществить возможность мгновенных переводов в любое время суток. Южная Корея проявила большой интерес к таким платежам для применения в финансовой сфере.
SBI Ripple Asia так же планирует запустить пилотный проект по подготовке разработчиков распределенного реестра на блокчейне. Сразу после появления этой информации институт исследования Номура объявил о участии в обучении.
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По материалам https://forklog.com/ripple-testiruet...uzhnoj-koreej/