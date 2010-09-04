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В Канаде создадут первый инвестиционный криптовалютный фонд

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В Канаде создадут первый инвестиционный криптовалютный фонд



Канадская Комиссия по ценным бумагам Британской Колумбии (BCSC) разрешила зарегистрироваться криптовалютно-инвестиционной организации Cryptocurrency First Block Capital Inc. Об этом говорится в комментарии, подготовленном компанией Альпари.

Инвестфонд собирается запустить компания Cryptocurrency First Block Capital Inc., которая базируется в Ванкувере и предлагает инвестиционные услуги. Таким образом, она станет первoй полностью зарегистрированной инвесткомпанией, работающей с криптовалютами.

BCSC считает, что благодаря официальной регистрации биткоин-фонда надзорные органы будут в состоянии отслеживать и контролировать операции с криптовалютами. На сайте BCSC размещено сообщение, призывающее другие инвесткомпании, работающие с криптовалютами, обратиться в регулирующий орган.

«Я считаю, что это очень правильное решение со стороны регуляторов в Канаде. Государство не должно ограничивать развитие рынка криптовалют. Ему следует искать общие точки соприкосновения и поддерживать внедрение новых технологий таким образом, чтобы это было выгодно для всех – и для компаний, работающих с криптовалютами, и для населения страны», — отмечает Веселин Петков, аналитик Альпари.

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