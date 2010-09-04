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Mastercard позволит снимать наличные в банкомате с помощью мобильного

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Mastercard позволит снимать наличные в банкомате с помощью мобильного

Сервис Cash Pick-Up позволит отправлять деньги пользователям, у которых нет счета в банке. Mastercard представил инновационный мобильный сервис для снятия наличных в классическом банкомате. Услуга получила название Mastercard Cash Pick-Up.

Об этом сообщает пресс-центр компании.



Для этого на мобильный телефон получателя отправляется текстовое сообщение с номером заказа, четырехзначным PIN-кодом и указаниями, как добраться к ближайшему фирменному банкомату. Выдача наличных произойдет сразу после того, как пользователь правильно введет коды.

Пилотный проект будет запущен в конце этого года. Mastercard Cash Pick-Up уже получил поддержку ведущих организаций отрасли, включая Pay Alliance International, крупнейшего в США частного поставщика банкоматов. С 2018 года Mastercard также планирует сделать новый сервис доступным в банкоматах, расположенных в розничных магазинах по всей стране.

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новости, платежная система
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