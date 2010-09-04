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Apple Pay будет использовать Face ID — представлен iPhone X

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Apple Pay будет использовать Face ID — представлен iPhone X

Вместо Touch ID для подтверждения личности будет использоваться скан лица. Сегодня во время ежегодной презентации наряду с другими гаджетами компания Apple представила новую модель смартфона — iPhone X. Этот смартфон удивил пользователей не только сплошным экраном, отсутствием кнопки Home и улучшенными характеристиками камеры.

Разработчики гаджета изменили подход к идентификации пользователей. Теперь, чтобы разблокировать телефон или совершить платеж с помощью мобильного кошелька Apple Pay, необходимо пройти процедуру сканирования лица. Также Face ID заменит аутентификацию по отпечатку пальца в приложениях, в том числе банковских, которые ранее использовали этот метод безопасности.

Как это работает?

iPhone X сканирует лицо нового пользователя со всех сторон в 3D-формате. Это изображение записывается в память защищенного чипа и затем сравнивается с каждым последующим сканом. Стоит отметить, что эти данные не передаются на удаленный сервис, оставаясь внутри устройства, предупреждая компрометацию информации.


Чтобы сделать достаточно четкое изображение, Apple использует множество сенсоров, расположенных на передней панели телефона. Среди них точечный проектор, традиционная фронтальная и инфракрасная камеры, а также подсветка.



Благодаря этим сенсорам распознать лицо человека можно даже в темноте.



Новая одежда или прическа тоже не помеха для успешной аутентификации. Ведь датчики в сочетании с нейронными сетями и методами машинного обучения помогают составить математическую модель лица пользователя.

Безопаснее, чем TouchID?

В Apple утверждают, что система распознавания лица позволяет идентифицировать человека более точно, чем сканирование отпечатка пальца. Так, погрешность Face ID составляет 1 случай на 1 000 000. У Touch ID рисков больше — 1 неправильный результат на 50 тыс сканирований. Но, даже несмотря на надежность, разработчики оставили за пользователем право использовать PIN.
Как подтверждать платежи в магазине?

Продавцам, которые принимают к оплате бесконтактные платежи, не придется обновлять свои терминалы. Разница заключается лишь в том, что теперь покупатель будет подтверждать свои покупки взглядом на экран смартфона, а не прикосновением к нему.


Чтобы использовать эту функцию, нужно дважды нажать кнопку на боковой стороне iPhone, посмотреть на устройство, чтобы оно «вспомнило» лицо, а затем поднести смартфон к POS-терминалу, чтобы завершить транзакцию.

Предзаказ на iPhone X можно оформить с 27 октября. А поставки начнутся 3 ноября. Начальная стоимость гаджета — $999.

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новости, платежная система
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