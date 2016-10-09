Следить за характеристиками биткоина можно на терминале Eikon

Терминалы Eikon добавили возможность следить за курсом биткоина
Компания информации и анализа Thomson Reuters которая разрабатывает решения для реализации в терминалы Eikon добавил данные о криптовалюте биткоин. Данные берутся с основных криптовалютных бирж и через определенный алгоритм выводится средневзвещенный курс биткоина к доллару. На платформу биткоин добавлен как BLX.
Терминал так же сигнализирует о изменениях ликвидности криптовалюты, а так же глубине рынка и данные о продажа/покупках биткоина на розничных платформах (обменниках). Мгновенные данные поступают каждые 30 секунд.
Тем самым компания Thomson Reuters посредством терминалов Eikon дает помощь трейдерам при сделках с биткоином. База данных компании превышает 400 бирж и обменников. На платформе зарегистрировано более двухсот тысяч пользователей.
Уникальность: 100.00%
По материалам https://forklog.com/v-terminaly-thom...deks-bitkoina/