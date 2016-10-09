Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,280 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Следить за характеристиками биткоина можно на терминале Eikon

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:36
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 1,064
Благодарностей: 262
УГ: 1
КП: 0.130
Следить за характеристиками биткоина можно на терминале Eikon


Терминалы Eikon добавили возможность следить за курсом биткоина

Компания информации и анализа Thomson Reuters которая разрабатывает решения для реализации в терминалы Eikon добавил данные о криптовалюте биткоин. Данные берутся с основных криптовалютных бирж и через определенный алгоритм выводится средневзвещенный курс биткоина к доллару. На платформу биткоин добавлен как BLX.

Терминал так же сигнализирует о изменениях ликвидности криптовалюты, а так же глубине рынка и данные о продажа/покупках биткоина на розничных платформах (обменниках). Мгновенные данные поступают каждые 30 секунд.

Тем самым компания Thomson Reuters посредством терминалов Eikon дает помощь трейдерам при сделках с биткоином. База данных компании превышает 400 бирж и обменников. На платформе зарегистрировано более двухсот тысяч пользователей.

Уникальность: 100.00%
По материалам https://forklog.com/v-terminaly-thom...deks-bitkoina/
__________________
СВЕЖАЯ ИНФА О ГОРЯЧИХ ПРОЕКТАХ + РЕФБЭК!
WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Kra100 вне форума  
Ответить
Метки
криптовалюта
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Можно ли заработать миллион с помощью Биткоина? Alcest Инвестирование в криптовалюты 0 04.08.2017 01:27
Кошелек Payza можно будет пополнять с помощью биткоина и альткоинов Lonsdayl Новости криптовалют 1 29.06.2017 20:23
Теперь в тексте Юникода можно использовать символ Биткоина «В» Alex077 Новости криптовалют 0 22.06.2017 15:43
HTC 11 сможет удивить своими характеристиками bizneser Новости технологий и интернета 0 10.12.2016 21:14
В головном офисе Сбербанка в Москве работает кофейня, где можно расплатиться биткоина bizneser Новости криптовалют 13 09.10.2016 17:02

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар smy
Где вы находите эти HYIP фонды?
От smy в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Pochtarenko:7000(PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар mikhail777
super-pays-super-pays.com
От mikhail777 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар zhuann
Лукашенко обвинил белорусов в девальвации рубля
От zhuann в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Anastas
Google: Смартфоны Android не смогут перейти на новое время
От Anastas в разделе «Курилка»
Аватара нет
Fibo Trade Pro - fibotradepro.com
От mastermidlet в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,280
Тем
488,657
Сообщений
12,162,896

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram