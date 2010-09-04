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В совместное с австрийцами предприятие по переработке меда инвестировано 10 млн евро

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В совместное с австрийцами предприятие по переработке меда инвестировано 10 млн евро



Как рассказали в компании Beehive, завод по переработке меда "Бихайв" – это проект с инвестициями из Украины и Австрии, общая сумма которых составила 10 млн. евро

Завод по переработке меда, который был построен в Черкасской области, был сдан в эксплуатацию еще в 2016 году, а сейчас активно набирает обороты. В скором времени там планируется перейти на 2-х сменный график работы.

Компания сообщает, что на заводе выпускается монофлорный и полифлорный мед. Производственные мощности предприятия, которое занимает площадь 5 тыс. кв.м., позволяют выпускать 40 тонн меда в день.

Beehive специализируется на производстве меда. Компания владеет пасекой в Черкасской области, а также закупает мед у пчеловодов в Центральной, Восточной и Южной Украине.

Компания активно экспортирует свою продукцию. В Beehive утверждают, что уже отправляли пробные партии меда в США и страны Евросоюза: Италию, Испанию, Германию, Болгарию, Словакию.

Отметим, что Beehive входит в состав компании "Эффективные инвестиции", которая реализует инновационные бизнес-проекты в Украине. ООО "Компания "Эффективные инвестиции" объединяет предприятия различных отраслей и сфер деятельности – угольной отрасли, машиностроения, сельского хозяйства, бумажной промышленности, строительства.

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