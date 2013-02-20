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Китайские биржи не услышали: криптобиржи Китая наращивают объемы

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Китайские биржи не услышали: криптобиржи Китая наращивают объемы



В Китае не услышали: криптобиржи Китая увеличивают объемы.



Ежедневный объем торгов на китайском биткойн-рынке увеличился почти в два раза по сравнению с американским рынком биткойна, увеличившись более чем на 45.000 Bitcoin. В течение небольшого времени китайский крипто-рынок обошел американский биткоин-рынок в плане доли рынка, став самым крупным биткойн-рынком в мире, первый раз с конца прошлого года.


Хотя bitcoin торгуется на отметке ~$4000 в Китае, что почти на $150 меньше, чем на американском рынке, криптобиржи Китая продемонстрировали пониженные торговые ставки для пары bitcoin/юань на протяжении всего текущего года. Сразу после вступления в силу строгих правил по торговле bitcoin в прошлом году, трейдеры перестали работать bitcoin с повышенной ставкой на криптовалютном рынке Китая.

Одним из главным показателем восстановления китайского рынка bitcoin, который инвесторы должны признать, это быстро растущий объем торгов на китайских криптобиржах.

При классической ситуации массовая продажа биткоинов должна была стартовать, когда в отчетах Caixin и Wall Street Journal были опубликованы планы китайского центробанка планах о приостановлении или о полном запрете торговлю биткоинами.

The Wall Street Journal - это весьма авторитетное издание средств массовой информации в глобальной финансовой сфере. Но Caixin - китайская гос.медиа организация, у которой есть свои инсайдерские информаторы в администрации правительства и в китайском центробанке.

Когда был размещен первая статья в Caixin, китайский рынок bitcoin обрушился, в результате чего курс bitcoin рухнул до отметки в $4.000 . Многие крипто-гуру ждали, что опубликованная статья в WSJ еще больше замедлит темп роста bitcoin. Но, наоборот, bitcoin на сегодняшний день восстановился до более чем $4100, а китайский рынок bitcoin, показывает большие объемы торгов, и американские инвесторы продвигают курс биткойнов вверх.

Кроме того, за 1 сутки цена биткойна на китайском крипто-рынке поднялась на 9,3%, в тот момент, когда остальные крипто-рынки, такие как Американский, Японский и Южно Корейский, остались на прежних отметках.

Курс биткойна делает попытки восстановления в Китае, игнорируя продолжительные переговоры о запрете bitcoin-криптобирж и предполагаемое осуществление планов центробонка Республики заморозить bitcoin-криптобиржи на неограниченное время.

Huobi, OKCoin и BTCC, 3 основных китайских криптобиржи, объявили, что не считают, что запрет будет принят, и даже не уверены, является ли это фактическим планом центробонка Республики. Данные 3 организации вчера уведомили собственных пользователей в том, что они не получали никаких нормативных распоряжений от центробонка Республикии и что они готовы выполнить любые запросы от правительства КНР и его финансовых регуляторов.

Позитивный подход от ведущих китайских криптобирж в отношении слухов, возникших из-за публикации в Caixin, начал вызывать новый сигнал к росту для китайского рынка bitcoin.


Пока непонятно, можно ли доверять публикации Caixin о запрете криптобирж биткойн, и рассматривает ли правительство КНР возможность временного замораживания операций им на своих местных криптобиржах. Но в тоже время китайский рынок криптовалют дал понять, что он не воспринимает эти слухи как какую-то угрозу. Хотя также не стоит забывать, что Caixin не впервые становится первым СМИ, сообщившим о важном событии в Китае.



Перевод специально для форума MMGP.

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Метки
blockchain, блокчейн, инвестирование, инвестиции в криптовалюты, криптовалюты
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