Продавец квартиры в Астане дает скидку 7% за оплату криптовалютой

Житель Казахстана дает скидку на покупку квартиры за криптовалюту
На интернет ресурсе объявлений о покупке и продажи квартир в Астане появилось объявление о продаже квартиры. Особенностью этой продажи состоит в том, что некий Ораз Исин дает скидку в семь процентов тому, кто купит у него квартиру за биткоины или эфириум. Данное объявление о продаже однокомнатной квартиры было размещено на ресурсе объявлений "Крыша".
Владелец помещения оценил комфортную классовую квартиру в 32,4 тысячи долларов. Ораз рассказал, что это не первая его попытка продать квартиру за криптовалюту.
Раннее уже продавал Ораз помещение, но хотя хотел продать за криптовалюту, сделку провели все же за наличные средства. Пока за покупку в криптовалюте люди просто узнают и интересуются, реальных предложений Оразу не поступало.
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По материалам https://forklog.com/zhitel-astany-pr...sentre-goroda/