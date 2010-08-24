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Goldman Sachs инвестирует £115 млн в финтех компанию Neyber

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Goldman Sachs инвестирует £115 млн в финтех компанию Neyber


Британский разработчик платформы кредитования для работодателей Neyber, сегодня сообщил о привлечении £ 100 млн долевого финансирования от Goldman Sachs.
Мартин Ижаха, соучредитель и главный исполнительный директор Neyber, сообщил: Это очень важная для нас сделка. Она важна для нашего развития, а также для начала сотрудничества с некоторыми крупнейшими работодателями Великобритании. Данные инвестиции позволят Neyber охватить некоторую долю сотрудников, которые будут использовать нашу платформу. Мы хотим улучшить финансовое благосостояние всех работников Великобритании.

Деннис Бисон, старший исполнительный с Goldman Sachs Private Capital, сказал: Мы очень рады сотрудничать с Neyber в период быстрого роста, которая имеет все большее значение для британских работодателей и являющаяся ключевым игроком на развивающемся рынке. Компания имеет крепкую и сплоченную команду, которая управляет передовыми технологиями для обеспечения дальнейшего успеха.
Компания, которая с момента своего запуска привлекла порядка $200 млн капитала и нацелена использовать его для продолжения расширения операций и ускорения роста.

Запущенная в начале 2014 года руководителем по стратегии и развитию бизнеса Моникой Калия и главным техническим директором Эзечи Бриттон, Neyber представляет платформу кредитования для работодателей, чтобы те в свою очередь предоставляли доступные кредиты своим сотрудникам и подчиненным без каких либо затрат и риска. Neyber также работает над созданием сберегательных счетов, благодаря которому сотрудники могут откладывать некую сумму из полученной зарплаты.

На сегодняшний день Neyber предоставил свыше 50 миллионов фунтов стерлингов кредитных средств более чем 700 тыс. сотрудникам. Главными клиентами являются полиция Великобритании, London City Airport, Anglian Water, BUPA, NHS Trusts и другие. В компании работает 60 человек.


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