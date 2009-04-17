7 Skill - 7skill.space

Безусловно, каждому хочется, что его сбережения приносили дополнительный доход, а не просто пылились на полке. Вместе с тем, риски, возможные от неправильного вклада побуждают все больше инвесторов класть деньги на депозиты и довольствоваться небольшими процентами от ставки. Так, куда же инвестировать свои сбережения, чтобы деньги приносили постоянный доход?
Конечно же, первая мысль, которая приходит в голову – купить недвижимость. Однако сегодня нестабильное экономическое положением государств заставляет задуматься, о том, будут ли такие объекты приносить доход, ведь стоимость жилого имущества может и упасть.Наша компания предлагает вашему вниманию несколько инновационных проектов. Мы работаем с вложениями уже на протяжении 12 лет. За это время мы ни разу не подвели своих клиентов. Компания специализируется на семь и более направлениях. За время нашей деятельности нам удалось сколотить профессиональный коллектив специалистов, которые идеально знают обо все тонкостях во всех наших направлениях.
Компания была создана 12 лет назад. Все началось с организации дружного коллектива профессионалов, которые знают, как приумножить средства, полученные от инвесторов. Изначально мы привлекали средства для работы на Форекс, что позволило нам расшириться. Сегодня для получения большей прибыли мы специализируемся в 7 направлениях.
Инвестиционные планы:
1.3% в день на 10 дней
Вклад включен в выплаты
Общая прибыль: 130%
Чистая прибыль: 30%
Мин. вклад: $1.00
Макс. вклад: $15.00
1.5% в день на 10 дней
Вклад включен в выплаты
Общая прибыль: 150%
Чистая прибыль: 50%
Мин. вклад: $20.00
Макс. вклад: $50.00
1.7% в день на 10 дней
Вклад включен в выплаты
Общая прибыль: 170%
Чистая прибыль: 70%
Мин. вклад: $70.00
Макс. вклад: $150.00
Партнерская программа:
1 уровень - 5%
2 уровень - 2%
Тех. часть проекта:
Хостинг CloudFlare; Скрипт AdminStation; Выплаты инстант; Защита от DDoS CloudFlare SSL PositiveSSL Языки русский