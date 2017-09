Kra100 Любитель

Криптовалюта помогает КНДР обходить санкции ООН



КНДР крадет криптовалюту, что бы уйти от влияния санкций

Исследователи заявляют, что цифровые деньги способствуют обходу санкций ООН для КНДР. Анализ провела компания кибербезопасности FireEye Inc в докладе которой указан рост атак на криптовалютные биржи со стороны хакеров Северной Кореи. Такой интерес вызван потенциальной востребованностью в криптовалюте Ким Чен Ыном для обхода санкция ООН.



Хакерам так же удалось взломать новостной зарубежный ресурс о криптовалюте на котором собирались деньги для пользователей которые потерпели от вируса WannaCry. Три хакерских атаки на крупнейшие криптобиржи были атакованы именно злоумышленниками из КНДР, утверждают представители FireEye Inc.



Предполагается, что хакеры принадлежат к группировке TEMP.Hermit, которые получили славу взломав серверы Сони и Самсунг. Специалисты FireEye утверждают, что с популярностью криптовалют количество взломов растет рекордными темпами. Основным способом взлома является фишинг посредством вируса PEACHPIT.



