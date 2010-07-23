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В октябре в Аргентине заработают 200 биткойн-банкоматов

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Старый Вчера, 23:40
#1
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В октябре в Аргентине заработают 200 биткойн-банкоматов

В ближайшее время при содействии местного стартапа Odyssey Group в Аргентине будут запущены 200 двусторонних биткойн-банкоматов.

В интервью местному аргентинскому новостному каналу CryptoNoticias генеральный директор Odyssey Group Себастьян Понселиз сказал, что страна приобретет множество преимуществ от размещения на своей территории данных машин.

Цитата:
«Идея родилась из понимания того, что мировой запрос в отношении денег изменился», —
сказал он в публикации.
Цитата:
«Именно то, что я называю денежной конвергенцией, заставляет нас использовать различные способы оплаты и обмена (наличные деньги, криптовалюты, электронные кошельки и т.д.). А точка контакта с людьми в этом процессе — банкомат, который может поддерживать несколько видов валют, превращая цифровые деньги в физические и наоборот».
Аргентина, вполне возможно, узурпирует многие другие рынки, если развертывание окажется успешным, поскольку большинство биткоматов не выдают одновременно как фиат, так и криптовалюту.

В прошлом месяце Австралия объявила о планах по модернизации 500 машин с функциональностью продажи и покупки биткойнов.

Цитата:
«Odyssey — первая глобальная платформа, объединяющая финтех, криптовалюту и наличные деньги. Она облегчает перемещение иностранной валюты, упрощает торговлю и обеспечивает сокращение транзакционных издержек», —
добавил Понселиз.

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Старый Вчера, 23:45
#2
kda
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Re: В октябре в Аргентине заработают 200 биткойн-банкоматов
Походу биток будет расти
В многих странах уже появляются банкоматы
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