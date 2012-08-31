Китайская платформа BitKan временно приостановит торговые операции

Китайская платформа внебиржевой торговли криптовалютами BitKan объявила о намерении временно приостановить операции с цифровыми активами. Об этом пишет CoinDesk.
Как сообщает издание, решение вызвано усилением контроля над криптовалютной индустрией со стороны китайских властей. В блоге BitKan указано, что торговые операции на платформе будут приостановлены 14 сентября. Ограничения коснутся пользователей веб-платформы и мобильной версии сервиса. В то же время, останутся доступными возможности ввода-вывода средств.
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“После приостановки внебиржевых торговых операций кошельки BitKan продолжат нормально функционировать. Депонирование и вывод средств не будут затронуты”, —
отметили представители платформы.
О том, когда будет возобновлена возможность осуществления торговых операций представители BitKan пока ничего не сообщили.
BitKan представляет собой внебиржевую (OTC, over-the-counter) платформу для торговли криптовалютами, которая представляет собой нечто среднее между классическим обменником, P2P-платформой наподобие LocalBitcoins и криптовалютной биржей. В марте ForKlog сообщал об экспоненциальном росте объемов торговых операций на платформе BitKan.
Напомним, как сообщает издание Bloomberg, власти Китая намерены запретить биржевой оборот криптовалют. При этом источник уточняет, что ограничения не затронут внебиржевой рынок криптоактивов.