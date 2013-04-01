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MagnetCoin - magnetcoin.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:13
#1
Monitor-Invest.net
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Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
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MagnetCoin - magnetcoin.net
Я не админ/владелец проекта, проект MagnetCoin добавлен на мониторинг

Старт 20.08.17



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Описание:

Добро пожаловать в компанию MagnetCoin!

Наша компания это в первую очередь команда профессионалов и единомышленников интернет-трейдинга. Наш путь начинался с далекого 2010 года, с плавным стартом и восхождением на олимп биткоина. Свою профессиональную деятельность мы начинали с майнинга криптовалют, когда был достигнут пик мощностей и занятых площадей перешли в интернет-трейдерство и разработку собственных инструментов для инвестирования в online сегменты рынка.

Компания MagnetCoin невзирая на свою молодость активно развивается и набирает обороты среди возможностей заработка на собственной криптовалюте так и инвестиционных предложениях от компании. Командная работа и сплоченность общей идеей помогла достичь таких инвестиционных направлений для тебя:

PoS-майнинг позволяет добывать крипто-монеты не приобретая дорогого оборудования. Тем самым вы избавляете себя от сложных технических вопросов. Все что вам нужно — это покупать монеты MagnetCoin и они сами будут на вас работать.

Компания MagnetCoin предлагает вам самостоятельный трейдинг на криптовалютных биржах, а также доверить свои инвестиции профессиональным интернет-трейдерам компании.

Вы можете стать совладельцем продуктов компании, приобретая GameBon от MagnetCoin. Другими словами это цифровой производный финансовый инструмент, обладающий всеми свойствами акции, выпускаемый компанией MAGNET с целью привлечения финансовых ресурсов для реализации перспективных проектов. Первый инвестиционный проект компании MAGNET будет связан с игровой индустрией, в которой разрабатывается игровая платформа с онлайн-играми.

Компания MagnetCoin идет уверенными шагами в будущее, а ты с нами?

Инвестиционные планы:

1. 10% на 15 дней
2. 22-25% на 30 дней
3. 35% на 45 дней
4. 50% на 60 дней

Мин/макс депозит: 50$/5000$

Платежные системы: Bitcoin

Выплаты: автомат

Реф.система: 5-3-1%

Тех часть: SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

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NikNak67 на форуме  
Старый Вчера, 23:51
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 28.01.2017
Сообщений: 41
Благодарностей: 2
УГ: 2
КП: 0.000
Re: MagnetCoin - magnetcoin.net
Я как понял 10% через 15 дней? Или каждый день 10%
UUU000 на форуме  
Старый Вчера, 23:57
#3
Monitor-Invest.net
Премиум
 
Аватар NikNak67
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 22,587
Благодарностей: 2,509
Записей в блоге: 35
УГ: 23
КП: 0.334
подарки
Автор темы Re: MagnetCoin - magnetcoin.net
Удалите тему пожалуйста!
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Наш Skype
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