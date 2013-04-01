MagnetCoin - magnetcoin.net

Я не админ/владелец проекта, проект MagnetCoin добавлен на мониторинг
Старт 20.08.17
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Описание:
Добро пожаловать в компанию MagnetCoin!
Наша компания это в первую очередь команда профессионалов и единомышленников интернет-трейдинга. Наш путь начинался с далекого 2010 года, с плавным стартом и восхождением на олимп биткоина. Свою профессиональную деятельность мы начинали с майнинга криптовалют, когда был достигнут пик мощностей и занятых площадей перешли в интернет-трейдерство и разработку собственных инструментов для инвестирования в online сегменты рынка.
Компания MagnetCoin невзирая на свою молодость активно развивается и набирает обороты среди возможностей заработка на собственной криптовалюте так и инвестиционных предложениях от компании. Командная работа и сплоченность общей идеей помогла достичь таких инвестиционных направлений для тебя:
PoS-майнинг позволяет добывать крипто-монеты не приобретая дорогого оборудования. Тем самым вы избавляете себя от сложных технических вопросов. Все что вам нужно — это покупать монеты MagnetCoin и они сами будут на вас работать.
Компания MagnetCoin предлагает вам самостоятельный трейдинг на криптовалютных биржах, а также доверить свои инвестиции профессиональным интернет-трейдерам компании.
Вы можете стать совладельцем продуктов компании, приобретая GameBon от MagnetCoin. Другими словами это цифровой производный финансовый инструмент, обладающий всеми свойствами акции, выпускаемый компанией MAGNET с целью привлечения финансовых ресурсов для реализации перспективных проектов. Первый инвестиционный проект компании MAGNET будет связан с игровой индустрией, в которой разрабатывается игровая платформа с онлайн-играми.
Компания MagnetCoin идет уверенными шагами в будущее, а ты с нами?
Инвестиционные планы:
1. 10% на 15 дней
2. 22-25% на 30 дней
3. 35% на 45 дней
4. 50% на 60 дней
Мин/макс депозит:
50$/5000$
Платежные системы:
Bitcoin
Выплаты:
автомат
Реф.система:
5-3-1%
Тех часть:
SSL, DDoS,
Наш депозит(листинг):