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Ripple тестирует трансграничные платежи между Японией и Южной Кореей

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Ripple тестирует трансграничные платежи между Японией и Южной Кореей
SBI Ripple Asia намерена задействовать возможности технологии блокчейн для трансграничных платежей между южнокорейскими и японскими банками. Об этом пишет Nikkei Asian Review.

Как сообщает издание, старт пилотного проекта запланирован на конец текущего года. Новый этап эксперимента будет основываться на опыте, полученном в результате тестирования технологии распределенного реестра Ripple японскими банками в марте этого года.

По мнению участников проекта, использование технологии блокчейн позволяет осуществлять межбанковские платежи в любое время и способствует значительному сокращению операционных издержек.

Как отмечает издание, финансовые институты Южной Кореи в целом проявляют значительную заинтересованность в использовании технологии распределенного реестра в банковском секторе.

Кроме того SBI Ripple Asia и ее родительская структура намерены в октябре запустить программу подготовки специалистов в сфере технологии распределенного реестра. Одними из первых о своем желании участвовать в программе заявил Исследовательский институт Номура, а также компании Toppan Printing и NEC.

Напомним, SBI Ripple Asia была создана в начале 2016 года в результате стратегического партнерства Ripple и SBI Holdings.

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