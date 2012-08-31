Ripple тестирует трансграничные платежи между Японией и Южной Кореей

SBI Ripple Asia намерена задействовать возможности технологии блокчейн для трансграничных платежей между южнокорейскими и японскими банками. Об этом пишет Nikkei Asian Review.
Как сообщает издание, старт пилотного проекта запланирован на конец текущего года. Новый этап эксперимента будет основываться на опыте, полученном в результате тестирования технологии распределенного реестра Ripple японскими банками в марте этого года.
По мнению участников проекта, использование технологии блокчейн позволяет осуществлять межбанковские платежи в любое время и способствует значительному сокращению операционных издержек.
Как отмечает издание, финансовые институты Южной Кореи в целом проявляют значительную заинтересованность в использовании технологии распределенного реестра в банковском секторе.
Кроме того SBI Ripple Asia и ее родительская структура намерены в октябре запустить программу подготовки специалистов в сфере технологии распределенного реестра. Одними из первых о своем желании участвовать в программе заявил Исследовательский институт Номура, а также компании Toppan Printing и NEC.
Напомним, SBI Ripple Asia была создана в начале 2016 года в результате стратегического партнерства Ripple и SBI Holdings.