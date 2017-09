Lonsdayl Премиум



Генеральный директор JPMorgan назвал Bitcoin настоящим обманом и пузырем







С начала этого года Bitcoin вырос более чем на 350%, поскольку стремительно увеличилась его популярность во всем мире, особенно в Азии. Dimon добавил, что это не может закончиться хорошо. Большинство менеджеров фондов, опрошенных Bank of America Merrill Lynch в сентябре, заявили о популярности ставок на рост биткоина, что и становится причиной переполненной торговли. Но Dimon, в свою очередь, пригрозил уволить любого трейдера, который купил биткоин из-за своей глупости.



Dimon не одинок в своем скептическом отношении к биткоину. Роберт Шиллер, лауреат Нобелевской премии, который предсказал пузыри технологического сектора и рынка жилья, недавно пристально посмотрел на криптовалюты и заявил, что биткоин — это пузырь. Он рассказал Quartz, что это лучший пример современного пузыря.



