Генеральный директор JPMorgan назвал Bitcoin настоящим обманом и пузырем

«Криптовалюта хуже кризиса тюльпанов в Нидерландах», - сказал Dimon на конференции Barclays на конференции во вторник. Он также добавил, что это мошенничество, которое в конечно итоге «взорвется».
С начала этого года Bitcoin вырос более чем на 350%, поскольку стремительно увеличилась его популярность во всем мире, особенно в Азии. Dimon добавил, что это не может закончиться хорошо. Большинство менеджеров фондов, опрошенных Bank of America Merrill Lynch в сентябре, заявили о популярности ставок на рост биткоина, что и становится причиной переполненной торговли. Но Dimon, в свою очередь, пригрозил уволить любого трейдера, который купил биткоин
из-за своей глупости.
Dimon не одинок в своем скептическом отношении к биткоину. Роберт Шиллер, лауреат Нобелевской премии, который предсказал пузыри технологического сектора и рынка жилья, недавно пристально посмотрел на криптовалюты и заявил, что биткоин — это пузырь. Он рассказал Quartz, что это лучший пример современного пузыря.
Перевод специально для mmgp.ru
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