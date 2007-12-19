[ICO] CamOnRoad 15.09-15.10.2017

О проекте
Всемирная децентрализованная сеть видеофиксации событий.
На сегодняшний день более миллиона водителей по всему миру установили мобильное приложение CamOnRoad на свои Android и iOS устройства. Они используют его каждый день для удобного и безопасного вождения.
Тысячи из них используют облачное хранилище CamOnRoad для трансляции или загрузки своих видеозаписей. Некоторые пользователи разрешают системе делать анонимизированные копии своих видеозаписей, разрешая к ним доступ других пользователей через search.camonroad.com
На сегодняшний день более миллиона водителей по всему миру установили мобильное приложение CamOnRoad на свои Android и iOS устройства. Они используют его каждый день для удобного и безопасного вождения.
Тысячи из них используют облачное хранилище CamOnRoad для трансляции или загрузки своих видеозаписей. Некоторые пользователи разрешают системе делать анонимизированные копии своих видеозаписей, разрешая к ним доступ других пользователей через search.camonroad.com
Десятки пользователей платят за доступ к этому контенту ежедневно. Кроме того, ежемесячно мы получаем по несколько предложений о сотрудничестве от коммерческих организаций. К сожалению, в системе пока не так много контента, чтобы удовлетворить потребности всех желающих. Но мы знаем как это исправить.
Информация по ICO
Старт ICO - 15 сентября.
Окончание ICO - 12 октября.
Наименование токена:
CAM
Тип токена:
ERC-20 Токен
Принимаем
ETH
Курс:
1 неделя 450 CAM/1 ETH
2 неделя 400 CAM/1 ETH
3 неделя 350 CAM/1 ETH
4 неделя 300 CAM/1 ETH
Общее количество выпущенных токенов
- 10 000 000 (десять миллионов) единиц (ораничено)
Общее количество токенов, продаваемых на ICO
- 6 500 000 CAM, доступные для покупки
Минимальная цель
- 10 000 ETH
Распределение токенов
65% - Сбор средств
10% - Вознаграждение пользователям
25% - Для основателей и команды
План расходования средств
40% - Разработка ПО платформы
30% - Развитие аппаратной инфраструктуры
20% - Маркетинг и привлечение клиентов
10% - Юридические расходы
1. Как только ICO закончится, мы начнем начислять CAM-токены всем пользователям мобильного приложения CamOnRoad, которые разрешают использование анонимизированных копий их видеозаписей на платформе.
2. Одновременно мы используем полученные инвестиции для расширения Облачного хранилища CamOnRoad, а так же для разработки дополнительных, основанных на TensorFlow, нейронных сетей для детектирования различных объектов и событий в видео в соответствии с roadmap.
3. Вместе с тем мы доработаем Поисковую систему CamOnRoad, чтобы предоставлять более быстрый и удобный сервис для конечных пользователей и бизнес-заказчиков search.camonroad.com. При этом CAM-токены станут универсальной валютой на платформе CamOnRoad.
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