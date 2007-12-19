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[ICO] CamOnRoad 15.09-15.10.2017

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Initial Coin Offer. Криптовалютный краудфандинг, Предстоящие и проходящие ICO
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#1
Форекс-блогер
 
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Инвестирую в: Форекс
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[ICO] CamOnRoad 15.09-15.10.2017
О проекте

Всемирная децентрализованная сеть видеофиксации событий.

На сегодняшний день более миллиона водителей по всему миру установили мобильное приложение CamOnRoad на свои Android и iOS устройства. Они используют его каждый день для удобного и безопасного вождения.




Тысячи из них используют облачное хранилище CamOnRoad для трансляции или загрузки своих видеозаписей. Некоторые пользователи разрешают системе делать анонимизированные копии своих видеозаписей, разрешая к ним доступ других пользователей через search.camonroad.com



На сегодняшний день более миллиона водителей по всему миру установили мобильное приложение CamOnRoad на свои Android и iOS устройства. Они используют его каждый день для удобного и безопасного вождения.

Тысячи из них используют облачное хранилище CamOnRoad для трансляции или загрузки своих видеозаписей. Некоторые пользователи разрешают системе делать анонимизированные копии своих видеозаписей, разрешая к ним доступ других пользователей через search.camonroad.com

Десятки пользователей платят за доступ к этому контенту ежедневно. Кроме того, ежемесячно мы получаем по несколько предложений о сотрудничестве от коммерческих организаций. К сожалению, в системе пока не так много контента, чтобы удовлетворить потребности всех желающих. Но мы знаем как это исправить.




Информация по ICO

Старт ICO - 15 сентября.
Окончание ICO - 12 октября.

Наименование токена: CAM

Тип токена: ERC-20 Токен
Принимаем ETH

Курс:

1 неделя 450 CAM/1 ETH
2 неделя 400 CAM/1 ETH
3 неделя 350 CAM/1 ETH
4 неделя 300 CAM/1 ETH


Общее количество выпущенных токенов - 10 000 000 (десять миллионов) единиц (ораничено)
Общее количество токенов, продаваемых на ICO - 6 500 000 CAM, доступные для покупки

Минимальная цель - 10 000 ETH

Распределение токенов

65% - Сбор средств
10% - Вознаграждение пользователям
25% - Для основателей и команды

План расходования средств

40% - Разработка ПО платформы
30% - Развитие аппаратной инфраструктуры
20% - Маркетинг и привлечение клиентов
10% - Юридические расходы

1. Как только ICO закончится, мы начнем начислять CAM-токены всем пользователям мобильного приложения CamOnRoad, которые разрешают использование анонимизированных копий их видеозаписей на платформе.
2. Одновременно мы используем полученные инвестиции для расширения Облачного хранилища CamOnRoad, а так же для разработки дополнительных, основанных на TensorFlow, нейронных сетей для детектирования различных объектов и событий в видео в соответствии с roadmap.
3. Вместе с тем мы доработаем Поисковую систему CamOnRoad, чтобы предоставлять более быстрый и удобный сервис для конечных пользователей и бизнес-заказчиков search.camonroad.com. При этом CAM-токены станут универсальной валютой на платформе CamOnRoad.


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