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Житель Астаны предоставит криптоэнтузиастам скидку на квартиру в центре города

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Старый Сегодня, 22:18
#1
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Житель Астаны предоставит криптоэнтузиастам скидку на квартиру в центре города
Житель Астаны Ораз Исин продает однокомнатную квартиру в центре города и готов предоставить 7% скидку для тех, кто пожелает купить ее за биткоины или Ethereum. Объявление пользователя появилось на казахстанском сайте недвижимости «Крыша».



Цена квартиры, расположенной в доме комфорт-класса на «Аллее Тысячелетия», составляет 10,9 млн тенге (около $32,4 тысяч). Астанчанин рассказал, что ранее уже пытался продать недвижимость за биткоины в Казахстане.

Цитата:
«Вчера поступил звонок, но пока просто интересовались. Раньше выставлял помещение на продажу в биткоинах, но его купили за наличные. Пока в Казахстане людей, интересующихся биткоинами, единицы. Поэтому продвигаем новый тренд. Скидка в силе – если вы покупаете квартиру в биткоинах по курсу, сразу же сделаю скидку. Оплата через биткоин-кошельки: мой и покупателя», – прокомментировал Ораз Исин.
Ранее ForkLog сообщал, что шотландская баронесса Мишель Мон и бизнес-магнат Дуг Барроумен приступили к совместному строительству жилого комплекса Aston Plaza and Residences в Дубае, апартаменты в котором можно будет приобрести за биткоины.

https://forklog.com/zhitel-astany-pr...sentre-goroda/
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