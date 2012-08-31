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Сибирский Червонец запустил сервис массовых выплат Sib.Cards

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Сибирский Червонец запустил сервис массовых выплат Sib.Cards
Криптовалютная платформа Сибирский Червонец (Sibcoin) запустила новый сервис Sib.Cards, позволяющий осуществлять массовые платежи любыми долями, в том числе на банковские карты.



Цитата:
«Мы продолжаем развивать сервисы, необходимые сообществу Червонца. В криптомире большинство проектных коллективов трудится удаленно, каждый в своем городе и даже стране, поэтому удобный сервис массовых выплат очень востребован. Уникальность же нашего сервиса в том, что средства рассылаются на карты практически всех стран мира»,
— отметил главный разработчик Сибирского Червонца Иван Рублев.

Пополнить “пакет” пользователь сервиса может криптовалютами биткоин и Сибирский Червонец, а также при помощи электронных платежных систем QIWI и Яндекс. Деньги.

Ранее ForkLog сообщал, что Сибирский Червонец стал стратегическим партнером московского фермерского кооператива LavkaLavka.

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