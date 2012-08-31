Шесть блокчейн-стартапов получили от Европейского Союза более €5 млн
Европейский союз инвестировал более €5,47 млн (около $6 млн) в стартапы, работающими над различными проектами, связанными с технологией распределенного реестра. Об этом пишет CoinDesk.
Как сообщает издание, через программу Horizon 2020 три из шести стартапов получили финансирование на сумму более €1 млн. В их число вошли стартапы Signaturit, Authenteq и The Billon Group, разрабатывающие среди прочего решения, связанные с цифровой идентификацией и платежами. Остальные стартапы получили гранты на сумму €50 тысяч.
Отметим, что инициатива стала одним из основных направлений работы ЕС с технологией распределенного реестра. В прошлом месяце Европейская комиссия заявила, что совместно с Horizon 2020 планирует провести конкурс «Блокчейн для социального благосостояния».
Напомним, в апреле Европейская комиссия начала закладывать фундамент для блокчейн-обсерватории, которая станет экспертной площадкой для обсуждения потенциала технологии блокчейн и возможных сценариев ее использования.