Loanbit - loanbit.net

О нас
LoanBit предоставляет кредиты малому и среднему бизнесу, которые нуждаются в краткосрочных займах для расширения своего бизнеса в очень короткие сроки, и поскольку банкам требуется много времени для обработки заявок на предоставление кредита, мы используем бизнес-модель, основанную на Blockchain, чтобы убедиться, что ваш бизнес получает доступ к средствам в течение 3 рабочих дней.
Цитата:
LoanBit использует собственные финансовые ресурсы, а также средства, собранные через нашу онлайн-платформу для предоставления кредитов для СМБ. Если вы зарегистрированный пользователь LoanBit и у вас есть биткойны, которые просто хранятся на вашем кошельке без каких-либо движений, вы можете использовать их с умом, разместив их в нашем кредитном пуле, где вы будуте получать стабильный ежедневный доход. Ознакомьтесь с нашим сайтом, чтобы убедиться, что вы понимаете, как мы работаем. Если вы понимаете нашу концепцию бизнеса и готовы использовать нашу платформу, вы можете ознакомиться с процентными ставками LoanBit для наших зарегистрированных пользователей.
Инвестиционные планы:
Займ Сумма Дневной доход Период
0.01 – 0.29 Ƀ 2.0% 7 days
0.30 - 14.99 Ƀ 2.5% 14 days
15.00 - 49.99 Ƀ 3.0% 21 days
50.00 - 249.99 Ƀ 4.0% 28 days Возвращение депозита (займа)
Принимает только биткойн
Реферальная комиссия в 3 уровня: Уровень 1 - 4%, Уровень 2 - 2% и Уровень 3 - 1%.
Вчера дали возможность ознакомится с данным творением!Представили как проект от рабочего админа(даже очень хорошего)!Но на наводящие вопросы ответа не последовало,что и вызвало кучу сомнений с моей стороны!