WoodyBalto Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 14.09.2012 Сообщений: 532 Благодарностей: 306 УГ: 4 КП: 0.000

Loanbit - loanbit.net I'm not an administrator

Start of the project: 09/12/2017



https://loanbit.net/







Цитата: О нас

LoanBit предоставляет кредиты малому и среднему бизнесу, которые нуждаются в краткосрочных займах для расширения своего бизнеса в очень короткие сроки, и поскольку банкам требуется много времени для обработки заявок на предоставление кредита, мы используем бизнес-модель, основанную на Blockchain, чтобы убедиться, что ваш бизнес получает доступ к средствам в течение 3 рабочих дней. Цитата: LoanBit использует собственные финансовые ресурсы, а также средства, собранные через нашу онлайн-платформу для предоставления кредитов для СМБ. Если вы зарегистрированный пользователь LoanBit и у вас есть биткойны, которые просто хранятся на вашем кошельке без каких-либо движений, вы можете использовать их с умом, разместив их в нашем кредитном пуле, где вы будуте получать стабильный ежедневный доход. Ознакомьтесь с нашим сайтом, чтобы убедиться, что вы понимаете, как мы работаем. Если вы понимаете нашу концепцию бизнеса и готовы использовать нашу платформу, вы можете ознакомиться с процентными ставками LoanBit для наших зарегистрированных пользователей. Инвестиционные планы:

Займ Сумма Дневной доход Период

0.01 – 0.29 Ƀ 2.0% 7 days

0.30 - 14.99 Ƀ 2.5% 14 days

15.00 - 49.99 Ƀ 3.0% 21 days

50.00 - 249.99 Ƀ 4.0% 28 days

Возвращение депозита (займа)



Принимает только биткойн



Реферальная комиссия в 3 уровня: Уровень 1 - 4%, Уровень 2 - 2% и Уровень 3 - 1%.



Мой вклад

https://blockchain.info/address/35YW...TzJXPhPecmAnRk



REGISTRATION Start of the project: 09/12/2017Займ Сумма Дневной доход Период0.01 – 0.29 Ƀ 2.0% 7 days0.30 - 14.99 Ƀ 2.5% 14 days15.00 - 49.99 Ƀ 3.0% 21 days50.00 - 249.99 Ƀ 4.0% 28 daysРеферальная комиссия в 3 уровня: Уровень 1 - 4%, Уровень 2 - 2% и Уровень 3 - 1%.

Woodybalto.com Посмотрите куда я инвестирую __________________