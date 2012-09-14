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Loanbit - loanbit.net

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:18
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.09.2012
Сообщений: 532
Благодарностей: 306
УГ: 4
КП: 0.000
Loanbit - loanbit.net
I'm not an administrator
Start of the project: 09/12/2017

https://loanbit.net/



Цитата:
О нас
LoanBit предоставляет кредиты малому и среднему бизнесу, которые нуждаются в краткосрочных займах для расширения своего бизнеса в очень короткие сроки, и поскольку банкам требуется много времени для обработки заявок на предоставление кредита, мы используем бизнес-модель, основанную на Blockchain, чтобы убедиться, что ваш бизнес получает доступ к средствам в течение 3 рабочих дней.
Цитата:
LoanBit использует собственные финансовые ресурсы, а также средства, собранные через нашу онлайн-платформу для предоставления кредитов для СМБ. Если вы зарегистрированный пользователь LoanBit и у вас есть биткойны, которые просто хранятся на вашем кошельке без каких-либо движений, вы можете использовать их с умом, разместив их в нашем кредитном пуле, где вы будуте получать стабильный ежедневный доход. Ознакомьтесь с нашим сайтом, чтобы убедиться, что вы понимаете, как мы работаем. Если вы понимаете нашу концепцию бизнеса и готовы использовать нашу платформу, вы можете ознакомиться с процентными ставками LoanBit для наших зарегистрированных пользователей.
Инвестиционные планы:
Займ Сумма Дневной доход Период
0.01 – 0.29 Ƀ 2.0% 7 days
0.30 - 14.99 Ƀ 2.5% 14 days
15.00 - 49.99 Ƀ 3.0% 21 days
50.00 - 249.99 Ƀ 4.0% 28 days
Возвращение депозита (займа)

Принимает только биткойн

Реферальная комиссия в 3 уровня: Уровень 1 - 4%, Уровень 2 - 2% и Уровень 3 - 1%.

Мой вклад
https://blockchain.info/address/35YW...TzJXPhPecmAnRk

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WoodyBalto вне форума  
Старый Сегодня, 21:29
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,124
Благодарностей: 1,349
УГ: 15
КП: 0.000
подарки
Re: Loanbit - loanbit.net
Симпатично сделан хайп. Австралийская гринка не так уж и часто встречается.
Соц сети на месте и не накручены пока, видео простое и яркое тоже понравилось.
Скрипт ГК. Надо присмотреться
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ssergiuss на форуме  
Старый Сегодня, 21:44
#3
Мастер
 
Имя: Timur
Пол: Мужской
Адрес: Seoul
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.09.2014
Сообщений: 1,940
Благодарностей: 487
УГ: 0
КП: 0.247
подарки
Re: Loanbit - loanbit.net
Необычно как то, только битки принимает.
Только вот это не понял, где как лозунг стоит под лого: 1 Bitcoin worth USD? 1BTC стоит всего доллар или как?

добавлено через 1 минуту
И ни одного моника. Подождемс... наших экспертов. Что же они скажут?!
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Инвестируем только с азартом, иначе будет потеря. Лови адреналин!
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Последний раз редактировалось Timur2014; Сегодня в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Timur2014 на форуме  
Старый Сегодня, 21:54
#4
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,671
Благодарностей: 165
УГ: 3
КП: 0.000
Re: Loanbit - loanbit.net
Цитата:
Сообщение от Timur2014 Посмотреть сообщение
1 Bitcoin worth USD? 1BTC стоит всего доллар или как?
Та не, цена битка меняется и админ не знает какие цифры прилепить
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Old Seaman на форуме  
Старый Сегодня, 21:57
#5
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 3,643
Благодарностей: 1,885
УГ: 13
КП: 0.000
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Re: Loanbit - loanbit.net
Вчера дали возможность ознакомится с данным творением!Представили как проект от рабочего админа(даже очень хорошего)!Но на наводящие вопросы ответа не последовало,что и вызвало кучу сомнений с моей стороны!
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 22:25
#6
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 1,762
Благодарностей: 463
УГ: 2458
КП: 0.056
Re: Loanbit - loanbit.net
Есть даже план с минимумом в 50 биткоинов. Это админ ожидает кого-то с >200 тыс. $? Что-то сомневаюсь...
Переключатель языков не работает.
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Старый Сегодня, 22:35
#7
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: ɐ ʚ ʞ ɔ о w
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 07.02.2013
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Записей в блоге: 11
УГ: 158
КП: 0.085
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награды Волшебный горшочек 
Re: Loanbit - loanbit.net
Дейстительно Gold Coders тут, лицензия есть, проверил, я подумал что тут не он. Автралисий гринбар от COMODO?! Если да, чем он британского отличается?!
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