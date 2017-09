Как открыть криптовалютную биржу? криптовалютных бирж. Раз эти площадки понадобились пользователям, то их сразу же разработали и создали. А так как рынок цифровых валют достаточно новый и перспективный, то еще можно много подобных площадок открывать. Поэтому сейчас разберемся с тем, как открыть криптовалютную биржу?







О чём стоит позаботиться в первую очередь?



Прежде всего, стоит разобраться с рыночным сегментом, с которым будет работать будущая торговая площадка. Под силу ли новому проекту охватить глобальный сектор или вам легче будет ограничиться исключительно какой-то страной или одним регионом?



Есть у вас на примете такие специалисты, умеющие подготавливать надежные криптовалютные биржи, чтобы они 100% отвечали всем законодательным нормам выбранных государств? Ведь только в этом случае соответствующие органы без проблем выдадут вам все необходимые разрешения и лицензии для плодотворной деятельности площадки.



Знаете вы талантливого эксперта криптовалютного рынка, умело разбирающегося во всех мудреных разделах законодательства выбранной страны? Многие законы хоть и касаются виртуальных торговых платформ, но они настолько угловаты и не отточены на практике, что любой чиновник может крутить ими, как ему удобно. Но когда на собеседовании буде присутствовать «тертый» человек, то важными пунктами да разделами особо уже не покрутишь.



Вспомнили ли вы о нормах KYC (Know Your Customer - «знай своего клиента»)? Дело в том, что все стартапы, занимающиеся конвертацией валют, обязаны придерживаться этих норм. А это значит, что на вашей площадке все пользователи должны проходить верификацию. В противном случае вас могут посетить представители власти с целью проверки факта по отмыванию денег.



Для приема переводов в привычных денежных знаках понадобятся банки-партнеры или ЭПС. Лучше всего для заключения соответствующих договоров отдавать предпочтение самым распространенным среди пользователей платежным системам и финансово-кредитным организациям, имеющим в наличии онлайн-банкинги. Непосредственно до заключения партнерских соглашений не помешает поинтересоваться о сроке обработке переводов. Чем оперативнее будет банк проводить транзакции, тем больше пользователей станет клиентами вашей криптовалютной биржи.



Когда речь идёт о деньгах, то следует позаботиться и о ликвидности площадки. Дело в том, что опытные пользователи никогда не доверят свои депозиты коммерческим площадкам без наглядной спекулятивной деятельности. Как решается этот нюанс?



• Недостаток ликвидности прикрывается имитированными спекуляциями между подставными лицами;



• Заключается партнерское соглашение с раскрученной уже криптовалютной биржей и реализовывается интерфейс API;



• Подключение к действующей сети криптовалютных платформ. Этот сервис объединяет все торговые процессы в единое целое, повышая тем самым ликвидность всех подключенных площадок.



Только надежные криптовалютные биржи рекомендуют своему кругу знакомых. Следовательно, создателю платформы в обязательном порядке приходится хлопотать в этом направлении. Безопасность проекта должна не только распространяться на депозиты клиентов, но и на их конфиденциальную информацию, которую они предоставили ради прохождения верификации. Понятное дело, что это уже будет 100% не децентрализованная криптовалютная биржа. Но если с транзакциями и безопасностью хлопот у пользователей не будет, то они новую площадку обязательно отнесут в группу лучших.



Немаловажным пунктом по созданию персональной коммерческой платформы является подбор персонала. Его не только должно быть достаточно, чтобы обеспечить оперативную связь с клиентами. Все сотрудники должны быть квалифицированными специалистами. А не так, что задал в онлайн-чате менеджеру стандартный вопрос пользователь и ждёт 10-15 минут, пока сотрудник с другим коллегой посоветуется и даст исчерпывающий ответ. Вежливость и грамотность персонала – залог быстрого развития новой биржи.



Пока платформа будет создаваться да пакет необходимых документов формироваться, самое время анализировать действующие сервисы и подбирать мониторинги криптовалютных бирж для будущего добавления в перечень и своего проекта. Мониторинги просто так ни одну площадку не добавляют. Соответственно, придётся поинтересоваться их условиями, чтобы в будущем не возникало каких-то недоразумений. Обойти мониторинги криптовалютных бирж – затянуть активное развитие проекта на старте.



Архитектура коммерческого сайта



Невозможно открыть криптовалютную биржу без подходящего сайта. Торговый ресурс должен состоять из 4-х компонентов:



• Торгового ядра,

• Интерфейс платформы,

• Кошелёк биржи,

• Панель администрирования.



Для создания торгового ядра будущей платформы лучше обратиться к специалисту с многолетним опытом, так как это основа проекта, без которой проводить коммерческую деятельность просто будет невозможно. Что касается интерфейса сайта, то чем проще и понятнее всё будет на нём размещено, тем меньше вопросов будет поступать в поддержку от пользователей относительно функциональности проекта. Позаботьтесь также о мобильных приложениях. Сейчас они особо актуальны и повышают % интереса пользователей к новой площадке.



Каждая уважающая себя криптовалютная биржа имеет в наличии два персональных цифровых кошелька: холодный и горячий. Именно здесь должны храниться все депозиты пользователей. Тогда в случае хакерского взлома финансы останутся нетронутыми.



Хорошая панель администрирования больше понадобится для персонала. С её помощью коллектив проекта сможет управлять ликвидностью, проверять и обрабатывать заявки пользователей на вывод финансов, управлять валютными парами, проводить верификацию клиентов, решать всевозможные вопросы пользователей и устранять всевозможные неполадки.



В завершение



Получается, что для открытия криптовалютной биржи понадобится не только материальная подготовка, но также юридические и экономические консультации, изучение теоретической стороны деятельности, учёт всех предпочтений поклонников цифровых манипуляций, ну и, естественно, подбор профессионального коллектива и профессиональных программистов. Готовы и себе открыть криптовалютную биржу?





------------------------

Автор: Александра 81

