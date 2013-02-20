Токены новой блокчейн сети Qtum перед запуском выросли на 60%

Токены новой блокчейн сети Qtum еще перед стартом подорожали на 60%.
Цена на токены ERC20 новой blockchain сети Qtum подорожала на 60% на этой неделе раньше, чем состоялся старт самого проекта, который будет запущен только завтра.
Такое поведение цены последовало за запретом на ICO в КНР в минувший понедельник. Тем самым токены blokcain-проекта Qtum показали лучшие недельные результаты из топовой 20-ки цифровых валют.
До объявления запрета ICO в КНР цена Qtum увеличилась, повысив рыночную капитализацию своего токена выше $1.000.000.000. Когда началось падение, оно практически уничтожило Qtum. В период с 2 сентября по 5 сентября цена Qtum упала с $18 до уровня ниже $9 - это падение более чем на 50%.
С того момента цена Qtum выросла более чем на 60%. Только за последний день Qtum вырос на 14%, став лидером роста из 20-ти топовых цифровых валют, рост которой измеряется двузначным числом. И это произошло, даже тогда, когда китайские биржи начали делистировать токены ICO, включая токены Qtum.
На данный момент Qtum торгуется в районе отметки $14,69, при этом большая часть его объема сосредоточена на Bithumb. Это важно, особенно учитывая недавние заявления корейских регулирующих органов, которые предполагают, что они могут также рассматривать вопрос о запрете на ICO.
Основным фактором, влияющим на восходящую тенденцию Qtum, является предстоящий запуск сети Qtum. Qtum является одним из нескольких проектов blockchain пока только в качестве токена ERC20 в то время, когда сам проект еще даже не закончен.
Qtum - это будущая бизнес-платформа для смарт-контрактов. Для этого в нее включены аспекты как инфраструктуры Bitcoin, так и Ethereum, а также доказательство алгоритма согласования ставки. Примечательно, что он получил поддержку консалтинговой фирмы PwC.
Qtum собрал около 16 миллионов долларов во время мартовской ICO-кампании и официально выйдет завтра. После того, как сеть Qtum будет запущена, пользователи смогут обменять свои токены ERC20 на токены самой сети Qtum.
Перевод специально для форума MMGP
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