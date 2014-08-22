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Банк Англии даст возможность заработать тысячи £ на аукционе по серийным номерам £10

Сообщается, что британский финансовый регулятор настоятельно рекомендует гражданам страны проверять серийные номера своих новых 10-футовых купюр, поскольку на этом скоро можно будет заработать несколько тысяч фунтов стерлингов.



Сами новые купюры появятся в обращении по всей стране в этот четверг, и коллекционеры собрались внимательно следить за их серийными номерами.



А 6 октября с.г. Банк Англии организует благотворительный аукцион и у каждого британца будет возможность поучаствовать в торгах по сериям специальных купюр, то есть выставить свои "счастливые" 10-фунтовые купюры на торги. Коды, которые будет необходимы для участия в этих торгах, будут объявлены в эту пятницу.



Представитель финансового регулятора пока отказался давать какие-либо комментарии по объему средств, которые планируется выручить во время этого предстоящего аукциона в этом году, однако отметил, что аналогичный аукцион по новым 5-фунтовым банкнотам оказался в прошлом году очень популярным.



Представитель заявил: "В общей сложности мы получили 194 500 фунтов стерлингов с аукциона в прошлом году, включая предложение в размере 8 500 фунтов стерлингов за одну 5 фунтовую купюру".



"Каждая купюра уникальна. В прошлом году мы продали 332 купюры и выручка от них ушла на счета 3-х разных британских благотворительных фондов".



На прошлогоднем аукционе было продано 5 фунтов стерлингов с самым невысоким серийным номером, доступным для публики - AA01000017 - за 4 105 фунтов стерлингов, а цена новых 10 фунтов стерлингов, согласно предварительного эстимейта (это предварительная оценка выставляемого на торги лота), также может достичь упомянутых четырех цифр.



Специализированный сайт Changechecker.com ранее утверждал, что серийные номера, за которые они ожидают получить самую высокую цену - это день рождения известной британской писательницы Джейн Остин, чей портрет будет выгравирован на купюре серии - 16 121775, а также дата ее смерти 18 071817. Кроме того, серийный номер в сочетании 17 751817 приравнивается к дате рождения и смерти Джейн Остин.



Ожидается, что другие коды с высокими ценовыми лотами будут касаться значительных дат из романа этой писательницы под названием "Гордость и предубеждение", включая даты публикации ее книг. Например, серийный номер романа "Гордость и предубеждение" будет 28 011813, то есть по точной дате его публикации в 1813 году. В то время как серийные номера, начинающиеся с AA01, также будут очень популярны, поскольку они будут среди первых печатных серийных номеров.



Такие коды как 007, а это номер британского суперагента Джеймса Бонда и купюры, содержащие последовательные номера будут также подвергнуты предварительному эстимейту, чтобы привлечь по ним высокие ставки. Например, известно, что одна купюра номиналом в 5 фунтов стерлингов с префиксом AK47, что наиболее часто ассоциируется у людей с автоматом Калашникова АК-47, в прошлом году была продана за 2 250 фунтов стерлингов на интерет-аукционе площадки eBay. Другие купюры также продаются за многие тысячи денежных купюр на интернет-аукционе eBay, который оказался удачным местом для тех, кто хочет продать свои редкие купюры.



Сообщается, что первый миллион 10-фунтовых купюр будет содержать префикс AA01 и согласно заявлению г-на Саймона Нарбета, который специализируется на торговле бумажными деньгами (он дилер) они могут стоить до 50 фунтов стерлингов за одну такую купюру.



Однако самая первая 10-фунтовая купюра, которая будет напечатана, не будет распространена в паблик, поскольку она будет передана Королеве Англии. Аналогичным образом, купюра под номером два будет передан принцу Филиппу (мужу британской королевы), третья - премьер-министру Великобритании, а четвертую передадут - канцлеру казначейства (это британский министр финансов).



Эти полимерные купюры печатаются в честь 200-летней даты со дня смерти Джейн Остин, что делает ее единственной женщиной вместе с королевой, которая пока появилась на британских банкнотах после того, как сэр Уинстон Черчилль заменил Элизабет Фрай на новой купюре в 5 фунтов стерлингов в прошлом году.



Также сообщается, что нынешние (старые) купюры в 10 фунтов стерлингов будет постепенно выведены из обращения до конца 2018 года, а новая купюра в 20 фунтов стерлингов будет выпущена в 2020 году.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59b80cd947036 Сообщается, что британский финансовый регулятор настоятельно рекомендует гражданам страны проверять серийные номера своих новых 10-футовых купюр, поскольку на этом скоро можно будет заработать несколько тысяч фунтов стерлингов.Сами новые купюры появятся в обращении по всей стране в этот четверг, и коллекционеры собрались внимательно следить за их серийными номерами.А 6 октября с.г. Банк Англии организует благотворительный аукцион и у каждого британца будет возможность поучаствовать в торгах по сериям специальных купюр, то есть выставить свои "счастливые" 10-фунтовые купюры на торги. Коды, которые будет необходимы для участия в этих торгах, будут объявлены в эту пятницу.Представитель финансового регулятора пока отказался давать какие-либо комментарии по объему средств, которые планируется выручить во время этого предстоящего аукциона в этом году, однако отметил, что аналогичный аукцион по новым 5-фунтовым банкнотам оказался в прошлом году очень популярным.Представитель заявил: "В общей сложности мы получили 194 500 фунтов стерлингов с аукциона в прошлом году, включая предложение в размере 8 500 фунтов стерлингов за одну 5 фунтовую купюру"."Каждая купюра уникальна. В прошлом году мы продали 332 купюры и выручка от них ушла на счета 3-х разных британских благотворительных фондов".На прошлогоднем аукционе было продано 5 фунтов стерлингов с самым невысоким серийным номером, доступным для публики - AA01000017 - за 4 105 фунтов стерлингов, а цена новых 10 фунтов стерлингов, согласно предварительного эстимейта (это предварительная оценка выставляемого на торги лота), также может достичь упомянутых четырех цифр.Специализированный сайт Changechecker.com ранее утверждал, что серийные номера, за которые они ожидают получить самую высокую цену - это день рождения известной британской писательницы Джейн Остин, чей портрет будет выгравирован на купюре серии - 16 121775, а также дата ее смерти 18 071817. Кроме того, серийный номер в сочетании 17 751817 приравнивается к дате рождения и смерти Джейн Остин.Ожидается, что другие коды с высокими ценовыми лотами будут касаться значительных дат из романа этой писательницы под названием "Гордость и предубеждение", включая даты публикации ее книг. Например, серийный номер романа "Гордость и предубеждение" будет 28 011813, то есть по точной дате его публикации в 1813 году. В то время как серийные номера, начинающиеся с AA01, также будут очень популярны, поскольку они будут среди первых печатных серийных номеров.Такие коды как 007, а это номер британского суперагента Джеймса Бонда и купюры, содержащие последовательные номера будут также подвергнуты предварительному эстимейту, чтобы привлечь по ним высокие ставки. Например, известно, что одна купюра номиналом в 5 фунтов стерлингов с префиксом AK47, что наиболее часто ассоциируется у людей с автоматом Калашникова АК-47, в прошлом году была продана за 2 250 фунтов стерлингов на интерет-аукционе площадки eBay. Другие купюры также продаются за многие тысячи денежных купюр на интернет-аукционе eBay, который оказался удачным местом для тех, кто хочет продать свои редкие купюры.Сообщается, что первый миллион 10-фунтовых купюр будет содержать префикс AA01 и согласно заявлению г-на Саймона Нарбета, который специализируется на торговле бумажными деньгами (он дилер) они могут стоить до 50 фунтов стерлингов за одну такую купюру.Однако самая первая 10-фунтовая купюра, которая будет напечатана, не будет распространена в паблик, поскольку она будет передана Королеве Англии. Аналогичным образом, купюра под номером два будет передан принцу Филиппу (мужу британской королевы), третья - премьер-министру Великобритании, а четвертую передадут - канцлеру казначейства (это британский министр финансов).Эти полимерные купюры печатаются в честь 200-летней даты со дня смерти Джейн Остин, что делает ее единственной женщиной вместе с королевой, которая пока появилась на британских банкнотах после того, как сэр Уинстон Черчилль заменил Элизабет Фрай на новой купюре в 5 фунтов стерлингов в прошлом году.Также сообщается, что нынешние (старые) купюры в 10 фунтов стерлингов будет постепенно выведены из обращения до конца 2018 года, а новая купюра в 20 фунтов стерлингов будет выпущена в 2020 году.Перевод специально для mmgp.ru источник

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