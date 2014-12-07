Alcest Топ Мастер

Имя: Станислав Пол: Мужской Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 13.05.2015 Сообщений: 15,645 Благодарностей: 1,640 Записей в блоге: 5 УГ: 39 КП: 0.118 подарки

Положительный импульс Биткоина означает, что его стоимость может вернуться к $ 4500

Сегодня практически все криптовалюты демонстрируют зеленый свет, что в очередной раз подтверждает то, что рынки находятся на стадии восстановления. Это очень положительный признак для всех основных криптовалют, включая Биткоин и Лайткоин.



Все признаки прямо сейчас носят только позитивных характер, но по-прежнему существует неопределенность.





Следует отметить, что вчерашний позитивный ценовой импульс Биткоина мог бы легко превратиться в отрицательное давление рынка. В течение последних несколько дней мы наблюдали небольшие восходящие тренды, которые отталкивались от азиатских трейдеров. Тем не менее в течение двух дней мы видим рост. Но это не значит, что стоимость Биткоина не будет снижаться в ближайшие недели.





Согласитесь, 2017 год оказался, итак, весьма прибыльным.



Сосредоточившись здесь и сейчас, стоимость Биткоина возвращается к отметке $ 4325. Это большое событие, учитывая, что два дня назад он стоил около $ 4000.Согласитесь, 2017 год оказался, итак, весьма прибыльным.

Теперь, когда нисходящие тренды, казалось бы, позади нас, предстоит выяснить, что принесет нам Биткоин в будущем. Следующая очевидная цель заключается в восстановлении отметки $4 500,хотя еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем это станет возможным. Последние 24 часа закрылись с отметкой 4.22%, будет ли такой прирост в будущем, это лишь вопрос времени. Только плавный рост стоимость может предоставить $ 4500, без каких-либо внезапных скачков.



С торговым оборотом $1,6 млрд за последние 24 часа, биткоин не видит большого спроса, который мы зачастую привыкли видеть. В более конкретном плане, как представляется, ежедневный объем в размере $2 млрд стал как бы нормой, но нынешние показатели показывают чуть другие цифры. С другой стороны, рынки все еще пытаются оправиться от недавних новостей с Китая. $1,6 млрд по-прежнему является более респектабельным, особенно если учесть, что это означает более 35% от общего объема криптовалют в этот период.



Хотелось бы узнать, когда китайские биржи, наконец, оторвутся от отметки $ 4120, так как на сегодняшний день существует разрыв в $200 по сравнению с западными биржами, но все понимают, что для этого потребуется время. Положительный импульс заметен даже в Китае, который в обозримом будущем должен задуматься об инвесторах.



Подведем итоги:



Отметка $ 4500 - это лишь вопрос времени. Никто не знает наверняка, когда это случится, хотя в настоящее время необходима определенная стабильность рынка. Все признаки намекают на позитивное будущее для Биткоина. Достижение и поддержание $ 5000 до конца 2017 года по-прежнему является весьма реалистичным. Время расставит все по местам.



Перевод специально для MMGP.RU



Сегодня практически все криптовалюты демонстрируют зеленый свет, что в очередной раз подтверждает то, что рынки находятся на стадии восстановления. Это очень положительный признак для всех основных криптовалют, включая Биткоин и Лайткоин.Все признаки прямо сейчас носят только позитивных характер, но по-прежнему существует неопределенность.Следует отметить, что вчерашний позитивный ценовой импульс Биткоина мог бы легко превратиться в отрицательное давление рынка. В течение последних несколько дней мы наблюдали небольшие восходящие тренды, которые отталкивались от азиатских трейдеров. Тем не менее в течение двух дней мы видим рост. Но это не значит, что стоимость Биткоина не будет снижаться в ближайшие недели.Теперь, когда нисходящие тренды, казалось бы, позади нас, предстоит выяснить, что принесет нам Биткоин в будущем. Следующая очевидная цель заключается в восстановлении отметки $4 500,хотя еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем это станет возможным. Последние 24 часа закрылись с отметкой 4.22%, будет ли такой прирост в будущем, это лишь вопрос времени. Только плавный рост стоимость может предоставить $ 4500, без каких-либо внезапных скачков.С торговым оборотом $1,6 млрд за последние 24 часа, биткоин не видит большого спроса, который мы зачастую привыкли видеть. В более конкретном плане, как представляется, ежедневный объем в размере $2 млрд стал как бы нормой, но нынешние показатели показывают чуть другие цифры. С другой стороны, рынки все еще пытаются оправиться от недавних новостей с Китая. $1,6 млрд по-прежнему является более респектабельным, особенно если учесть, что это означает более 35% от общего объема криптовалют в этот период.Хотелось бы узнать, когда китайские биржи, наконец, оторвутся от отметки $ 4120, так как на сегодняшний день существует разрыв в $200 по сравнению с западными биржами, но все понимают, что для этого потребуется время. Положительный импульс заметен даже в Китае, который в обозримом будущем должен задуматься об инвесторах.Отметка $ 4500 - это лишь вопрос времени. Никто не знает наверняка, когда это случится, хотя в настоящее время необходима определенная стабильность рынка. Все признаки намекают на позитивное будущее для Биткоина. Достижение и поддержание $ 5000 до конца 2017 года по-прежнему является весьма реалистичным. Время расставит все по местам.

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