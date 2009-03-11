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Платят просто сумасшедшие суммы

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Старый Сегодня, 19:17
#1
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.12.2009
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Платят просто сумасшедшие суммы
Доброго времени суток!
Нашла несколько сайтов, которые платят просто сумасшедшие суммы. И они действительно платят, уже получены выплаты.
А вот и сами сайты:
http://satoshi1bitcoin.com/?ref=Natvs До 130 сатошей за просмотр.
http://adsmbtc.com/?ref=Natvs До 130 сатошей за просмотр.
http://satoshi45.com/?ref=Natvs До 130 сатошей за просмотр.
http://ads1share.com/?ref=Natvs До 2,5 цента за просмотр.
http://satoshiheroes.com/ref/132629 250- 500 сатошей каждый час.
https://adbtc.top/r/l/294821 От 2500 в день.

https://bitsforclicks.com/?r=9LZY849DRM2EKZ9 От 1700 сатошей за 30 минут в день. Я на этом сайте с 2015 г. и он продолжает радовать меня выплатами. Минималка 15000 сатошей набирается за неделю без рефералов. Выводят по понедельникам. Можно менять кошелек.

Хороших Вам заработков!
Natvs на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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