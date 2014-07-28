Основатель Ethereum об ICO: "Это пузырь, многие проекты потерпят неудачу"

Когда говорят о криптовалютах и мире blockhain немногие фигуры привлекают к себе столь пристальное внимание, как Виталик Бутерин. Основатель Ethereum, второй по величине криптовалюты по рыночной капитализации и революционной платформы, позволившей доминировать ICO в течение прошлого года, очень уважаем в отрасли, настолько, что ложные отчеты его смерти вызвали крупные потрясения на рынке цифровых валют. Сегодня Бутерин предупреждает инвесторов в области ICO: он заявил, что ICO это пузырь и текущая тенденция продажи монет не является устойчивой.
Это пузырь
Бутерин заявил: "Недооценивать ICO будет ошибкой или же просто сказать ICO - это плохо. ICO интересны, однако, стали появляться проекты, предлагающие приобрести монеты не потому что это необходимо, а просто чтобы привлечь средства. Без продажи монет не работает их бизнес модель".
Бутерин продолжил: "Я действительно считаю, что это пузырь, все криптовалюты растут, и у людей создается ощущение, что так будет всегда. Большая часть проектов может привлечь больше средств, чем они бы получили от венчурного финансирования. Однако, этот рынок молод и не все инвесторы научились понимать, где долгосрочный проект, а где нет".
Что если он лопнет?
Если это пузырь, как предполагает Бутерин, что произойдет, когда он лопнет? Бутерин просто заявляет: "Непонятно, как все будет выглядеть в ближайшем будущем, рынку нужно немного остыть. Многие проекты потерпят неудачу, и инвесторы потеряют деньги".
Так что же делать в это время? Возможно, инвесторы должны быть более осторожными, полагает Бутерин. Он указал, что он не участвует в большинстве ICO, потому что считает, что "слишком высокие риски". Отношение к ICO со скептицизмом должно помочь инвесторам уберечься от больших вложений.
Перевод специально для mmgp.ru