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Основатель Ethereum об ICO: "Это пузырь, многие проекты потерпят неудачу"

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Основатель Ethereum об ICO: "Это пузырь, многие проекты потерпят неудачу"

Когда говорят о криптовалютах и мире blockhain немногие фигуры привлекают к себе столь пристальное внимание, как Виталик Бутерин. Основатель Ethereum, второй по величине криптовалюты по рыночной капитализации и революционной платформы, позволившей доминировать ICO в течение прошлого года, очень уважаем в отрасли, настолько, что ложные отчеты его смерти вызвали крупные потрясения на рынке цифровых валют. Сегодня Бутерин предупреждает инвесторов в области ICO: он заявил, что ICO это пузырь и текущая тенденция продажи монет не является устойчивой.

Это пузырь

Бутерин заявил: "Недооценивать ICO будет ошибкой или же просто сказать ICO - это плохо. ICO интересны, однако, стали появляться проекты, предлагающие приобрести монеты не потому что это необходимо, а просто чтобы привлечь средства. Без продажи монет не работает их бизнес модель".

Бутерин продолжил: "Я действительно считаю, что это пузырь, все криптовалюты растут, и у людей создается ощущение, что так будет всегда. Большая часть проектов может привлечь больше средств, чем они бы получили от венчурного финансирования. Однако, этот рынок молод и не все инвесторы научились понимать, где долгосрочный проект, а где нет".

Что если он лопнет?

Если это пузырь, как предполагает Бутерин, что произойдет, когда он лопнет? Бутерин просто заявляет: "Непонятно, как все будет выглядеть в ближайшем будущем, рынку нужно немного остыть. Многие проекты потерпят неудачу, и инвесторы потеряют деньги".

Так что же делать в это время? Возможно, инвесторы должны быть более осторожными, полагает Бутерин. Он указал, что он не участвует в большинстве ICO, потому что считает, что "слишком высокие риски". Отношение к ICO со скептицизмом должно помочь инвесторам уберечься от больших вложений.




Перевод специально для mmgp.ru
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