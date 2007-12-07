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eToro уходит с рынка Форекс в России

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eToro уходит с рынка Форекс в России
Эксклюзив: Но остается в сегменте копитрейдинга и торговли активами, не подпадающими под «Закон о Форекс».

Стратегический партнер Сбербанка, провайдер торговых услуг в сфере социального трейдинга, компания eToro, сообщила своим российским клиентам о том, что с завтрашнего дня ( с 13 сентября) прекращает свою деятельность в сегменте Форекс в стране. Между тем, сервис копитрейдинга и торговля другими активами, не подпадающие под новое регулирование внебиржевого рынка в России, будут по-прежнему доступны всем.

Команда eToro поблагодарила клиентов за использование ее платформы и сообщила:
Цитата:
«Согласно требованиям регулятора в России, мы больше не сможем предоставлять возможность торговли валютными парами (FX) российским клиентам. Вы все еще можете копировать других пользователей, инвестировать в CopyFunds и торговать остальными активами, в том числе акциями, сырьевыми товарами и криптовалютами».
Ограничение вступит в силу с 13 сентября 2017 и коснется только новых сделок и не затронет уже открытые позиции. Также вы сможете наблюдать за изменениями на валютном рынке и принимать участие в дискуссиях с другими пользователями платформы», дополнили свое заявление представители eToro.

Напомним, что еще в феврале прошлого года, глава Сбербанка, Герман Греф, заявил о том, что в 2016 году Сбербанк планирует создать совместное с eToro предприятие для обслуживания клиентов в России. А годом ранее, eToro представила русскоязычную версию своей платформы нового поколения. Более того, в сентябре того же года, основатель eToro, Йони Ассиа, рассказал в интервью для Forex Magnates Russia, что Сбербанк работает вместе с ним, в полной кооперации, над поиском решения — каким образом eToro будет предлагать свои услуги в России в рамках правового поля, и порадовался тому, что у него есть «такой партнер как Сбербанк, который может вести диалог с соответствующими органами (ЦБ)».[/QUOTE]

На вопрос представляет ли Сбербанк eToro Центробанку в качестве форекс-сервиса, Йони ответил в 2016 году:
Цитата:
«Нет, мы наоборот, категорически против ассоциации eToro с форекс-компанией. Мы социальная сеть, позволяющая одним наблюдать и копировать торговлю других. FX лишь один из пяти классов активов, которые мы предлагаем, и, кстати, не самый прибыльный для нас»
Источник: ru.forexmagnates.com
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