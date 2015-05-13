Е-коммерс гигинт DMM объявляет о запуске майнинг-центра в Северной Америке

Растущая популярность криптовалют в Японии привлекла еще одного “участника”, е-коммерс компанию DMM, которая объявила о новой майнинговой компании.
Разместив новости на прошлой неделе, компания заявила на своем официальном сайте о том, что она приступит к тестированию системы в следующем месяце. Хотя точная дата не была заявлена, DMM сообщил, что она будет тестировать до конца года.
Наряду с майнингом, DMM также запускает свой собственный пул майнинговых компаний, с помощью которых он будет продавать хешрейт сторонним покупателям. Не очевидно, что будет добываться именно Биткоин и Эфириум.
Несмотря на то, что DMM не предоставил никаких подробностей относительно оборудования для майнинга и мощностей, он сообщил, что «будет одной из десяти крупнейших майнинговых ферм в мире»
в 2018 году, и планирует в конечном счете достичь ТОП-3 в рейтинге.
Это вторая крупная японская компания, которая на прошлой неделе объявила о запуске компании по майнингу криптовалют. GMO, еще одна технологическая компания, которая планирует открыть биткоин-шахту в Северной Европе, имея в своем распоряжении планы по эксплуатации облачного майнингового сервиса.
DMM, основанная в 1999 году, во главе с миллиардером Кеиши Камейама, начал свою деятельность в порнобизнесе плавно переходя в е-коммерс. Следует отметить, что компания также имеет дочернюю компанию (форекс-брокера), которая является второй по объему торгов, согласно данным 2014 года.
Перевод специально для MMGP.RU