В офис LavkaLavka пришла прокуратура из-за использования биткоинов

12 сентября, 16:38
Сотрудники Лефортовской межрайонной прокуратуры пришли в офис фермерского кооператива LavkaLavka в Москве. Об этом основатель проекта Борис Акимов написал на своей странице в фейсбуке. Поводом для прихода прокуратуры стало использование в LavkaLavka механизма ICO — сбора денег с использованием крипотвалют.
Суть ICO заключается в том, что сначала человек покупает на свои деньги криптовалюту, вкладывает ее в компанию, а после этого получает от нее токены — другую криптовалюту, которую в будущем можно будет продать или купить на нее продукты компании. Криптовалюта, созданная LavkaLavka, получила название биокоин.
Основатель фермерского кооператива рассказал «Ведомостям», что сотрудники прокуратуры попросили рассказать о биокоине — что это такое и как он работает. После этого они попросили сотрудников кооператива приехать в прокуратуру и написать объяснительную. Проблема уголовного или административного преследования над LavkaLavka пока не стоит.
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