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Центробанк России получит право блокировать сайты финансовых мошенников

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Старый Сегодня, 17:21
#1
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Имя: Василий
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 22.02.2014
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Центробанк России получит право блокировать сайты финансовых мошенников
Центральный банк России займется экспертизой сайтов, разработанных для осуществления мошеннических схем на финансовом рынке, и последующей их блокировкой. Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

Согласно государственной стратегии в области защиты прав потребителей, утвержденной в августе 2017 года председателем правительства Дмитрием Медведевым, финансовый регулятор сможет проводить экспертизу сайтов, действующих «с нарушениями законодательства РФ, регулирующего отношения на финансовом рынке, в том числе для совершения мошеннических действий на финансовом рынке».

Также планируется наделить ЦБ правом принимать решение о включении ресурсов в единый реестр запрещенных сайтов, который, на на сегодняшний день, имеет право пополнять только Роскомнадзор.

Учитывая тот факт, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Московском финансовом форуме заявила, что криптовалюты, как денежные суррогаты, не будут допущены на российский рынок, остается только предполагать, какая участь ждет сайты, содержащие информацию об инвестициях в криптовалюты.

https://www.searchengines.ru/tsentro...vat-sajty.html
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