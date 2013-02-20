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ЧП Иванов: названа компания с крупнейшим уставным капиталом в Украине





Частное предприятие «Валерий Иванов» имеет уставной фонд

в размере 170.000.000.000 грн.



Больше уставной капитал только у Кабмина Украины и государства в его лице.





Зачем «Валерий Иванову» такой огромный уставной фонд? Как он его смог сформировать? И может помочь это число, если мы хотим начать с ним работать?



Что такое уставной фонд?

Мы создаем юридическое лицо, для того, чтобы иметь возможность рисковать. Уставный фонд - это имущество, внесенное при создании компании. Оно и является той формальностью, должно позволить компании рассчитываться «собственными» деньгами.

После того, как уставный капитал внесен, физическое лицо не отвечает за свою компанию собственным имуществом. Если компания влезет в долги, она будет рассчитываться с кредиторами «собственным» имуществом, а вот сохранения физического лица будут в безопасности.

Пока уставный капитал не внесен, физическое лицо отвечает в размере невнесенной части.



Как формируется уставный капитал?

При создании компании владельцы указывают, в том числе и сумму уставного капитала. Его можно внести как при регистрации, так и позже. Единственное, в течение первого года уставный капитал должен быть внесен, если нет - его надо будет уменьшить.

В некоторых случаях, например для получения лицензии страховой компании, уставный капитал должен превышать какую-то сумму.

Также требования к уставному капиталу могут выдвигать контрагенты. Но нам неизвестно, зачем им это будет нужно.



Для ООО не существует минимального уставного фонда.

Уставный капитал Акционерного общества должен быть не менее 1250 минимальных заработных плат. Это 4.000.000 грн.



Уставной фонд может быть сформирован:

Наличными средствами внесенными на расчетный счет предприятия.

Материальными ценностями.

Интеллектуальной собственностью (патенты, ноу-хау, торговые марки, промышленные образцы).

Мы можем оценить размер уставного фонда только в денежном эквиваленте. Поэтому материальные ценности и интеллектуальная собственность должны быть оценены.



В случае с материальными ценностями, соотношение чистых активов и уставного капитала проверяет национальная комиссия по ценным бумагам фондовому рынку.

А вот интеллектуальную собственность могут оценить только сами владельцы. Допустим у вас есть собственная разработка «Секретик». При создании компании вы можете сказать, что он оценивается в несколько миллиардов гривен. Но ваши контрагенты не будут знать о «Секретик» они лишь будут видеть эти самые несколько миллиардов.

Уставный капитал можно начинать использовать сразу после основания компании.



О чем говорит уставный капитал контрагенту?

Мы не знаем:

Как формировался уставный капитал компании.

Какими ценностями его вносили.

Использовали его.

Исходя из этого юристы не рекомендуют делать выводы о репутации организации на основе уставного капитала.



«Как видно на практике, размер уставного фонда организации не имеет абсолютно никакого практического значения при оформлении договоров с контрагентами. Наиболее значимыми выступают другие данные, к примеру это репутация организации или наличие основных средств и активов, оборот денежных средств, аналитические данные EBITDA, количество работников.



Организация с уставным фондом равным одной минимальной зарплате может отлично функционировать и осуществлять все свои обязательства или напротив - крупная финансовая организация (пример банк Lehman Brothers) или производственное обеднение с миллиардными уставными фондами могут обанкротиться и прекратить осуществлять свои обязательства », - рассказывает адвокат Максим Лазарев.











Перевод специально для форума MMGP.



Зачем «Валерий Иванову» такой огромный уставной фонд? Как он его смог сформировать? И может помочь это число, если мы хотим начать с ним работать?Мы создаем юридическое лицо, для того, чтобы иметь возможность рисковать. Уставный фонд - это имущество, внесенное при создании компании. Оно и является той формальностью, должно позволить компании рассчитываться «собственными» деньгами.После того, как уставный капитал внесен, физическое лицо не отвечает за свою компанию собственным имуществом. Если компания влезет в долги, она будет рассчитываться с кредиторами «собственным» имуществом, а вот сохранения физического лица будут в безопасности.Пока уставный капитал не внесен, физическое лицо отвечает в размере невнесенной части.При создании компании владельцы указывают, в том числе и сумму уставного капитала. Его можно внести как при регистрации, так и позже. Единственное, в течение первого года уставный капитал должен быть внесен, если нет - его надо будет уменьшить.В некоторых случаях, например для получения лицензии страховой компании, уставный капитал должен превышать какую-то сумму.Также требования к уставному капиталу могут выдвигать контрагенты. Но нам неизвестно, зачем им это будет нужно.Для ООО не существует минимального уставного фонда.Уставный капитал Акционерного общества должен быть не менее 1250 минимальных заработных плат. Это 4.000.000 грн.Наличными средствами внесенными на расчетный счет предприятия.Материальными ценностями.Интеллектуальной собственностью (патенты, ноу-хау, торговые марки, промышленные образцы).Мы можем оценить размер уставного фонда только в денежном эквиваленте. Поэтому материальные ценности и интеллектуальная собственность должны быть оценены.В случае с материальными ценностями, соотношение чистых активов и уставного капитала проверяет национальная комиссия по ценным бумагам фондовому рынку.А вот интеллектуальную собственность могут оценить только сами владельцы. Допустим у вас есть собственная разработка «Секретик». При создании компании вы можете сказать, что он оценивается в несколько миллиардов гривен. Но ваши контрагенты не будут знать о «Секретик» они лишь будут видеть эти самые несколько миллиардов.Уставный капитал можно начинать использовать сразу после основания компании.Мы не знаем:Как формировался уставный капитал компании.Какими ценностями его вносили.Использовали его.Исходя из этого юристы не рекомендуют делать выводы о репутации организации на основе уставного капитала.«Как видно на практике, размер уставного фонда организациипри оформлении договоров с контрагентами. Наиболее значимыми выступают другие данные, к примеру это репутация организации или наличие основных средств и активов, оборот денежных средств, аналитические данные EBITDA, количество работников.Организация с уставным фондом равным одной минимальной зарплате может отлично функционировать и осуществлять все свои обязательства или напротив - крупная финансовая организация (пример банк Lehman Brothers) или производственное обеднение с миллиардными уставными фондами могут обанкротиться и прекратить осуществлять свои обязательства », - рассказывает адвокат Максим Лазарев.

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