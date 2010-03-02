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Elobank LTD - elobank.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 17:11
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2015
Сообщений: 7,711
Благодарностей: 1,049
УГ: 24
КП: 0.008
Elobank LTD - elobank.com
Я не админ!

начало: 10/09/2017

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Около:
ELOBANK LTD является инвестиционной компанией, которая была основана коммерческими трейдерами с десятилетним опытом успешной торговли на рынке Форекс, а также с обменом криптовалютами. С 2005 года наша команда разрабатывает собственные стратегии торговли и обмена валюты, используя все профессиональные знания, методы и навыки, которые позволяют нам генерировать стабильные денежные потоки с минимальным риском финансовых потерь.


планы:
2,5% ежедневно в течение 25 дней
3,0% ежедневно в течение 20 дней
3,5% ежедневно в течение 15 дней


Реферальная комиссия:
10%-3%-2%

Процессоры платежей:
PerfectMoney, Payeer, Advcash, Bitcoin

Минимальный депозит:
$25

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Защита DDOS
SSL
Лицензионный скрипт Goldcoders
Уникальный дизайн
Зарегистрированная компания


Наш депозит:
The amount of 60 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1651590->U14816867. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to ELOBANK User IncredibleEarnings.. Date: 13:59 12.09.17. Batch: 187987267.

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Старый Сегодня, 17:47
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Возраст: 42
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2012
Сообщений: 12,680
Благодарностей: 12,295
УГ: 58
КП: 0.239
подарки
награды Нострадамус 
Re: Elobank LTD - elobank.com
Планы перевертыши , да и еще тупо выстроены по суммам.
В факе вот эта запись порадовала:

Цитата:
Is ELOBANK a financial pyramid?
No, it isn't. ELOBANK project offers its clients investing into strategies that have been proven over many years of offline and online work.

Короче админко давай
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Старый Сегодня, 17:55
#3
HyipClub.Club
Премиум
 
Аватар $ROLEX$
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.01.2015
Сообщений: 5,641
Благодарностей: 3,590
УГ: 20
КП: 0.420
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Re: Elobank LTD - elobank.com
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Хорошего Дня
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