Paymon — приложение для перевода и обмена криптовалют

Это мобильное приложение упрощает операции и позволяет получать средства через сообщения в чате.
Меня зовут Семён Глейм, мне 22 года, я занимаюсь стартапами четыре года. Я cооснователь сервиса Paymon.
О проекте
Paymon
— платформа для перевода, конвертации и вывода Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют во время общения на базе защищенного мессенджера. Запущена и проходит тестирование Android-версия приложения. На этапе закрытого бета-теста находится подключение операций через платежные карты. Реализовывать идею начали с октября 2016 года, 7 июля 2017 года опубликовали Android-приложение.
Функциональность
Переводы популярных криптовалют (пока доступен только Bitcoin), конвертация их в фиатные валюты, осуществление платежей.
Понятный интерфейс для частных пользователей (перевод криптовалюты во время общения в чате) и организаций (находится в стадии закрытого тестирования).
Привязка приложения и внутреннего кошелька к платежным картам.
Мини-игры во время проведения операции.
Команда
Над проектом работают семь человек, в основном студенты. Я генеральный директор сервиса, основал его вместе с Константином Поскребышевым.
Инвестиции и перспективы
Мы провели два раунда инвестиций, в том числе получили $500 тысяч от венчурного фонда FinShi Capital.
В ближайшее время планируем добавить поддержку Ethereum, а осенью 2017 года — выпустить версию приложения для iOS. Мы направили часть инвестиций на подготовку к ICO, собираемся провести его в ноябре 2017 года.
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