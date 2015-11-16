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Paymon — приложение для перевода и обмена криптовалют

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#1
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Инвестирую в: HYIP
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Paymon — приложение для перевода и обмена криптовалют

Это мобильное приложение упрощает операции и позволяет получать средства через сообщения в чате.

Меня зовут Семён Глейм, мне 22 года, я занимаюсь стартапами четыре года. Я cооснователь сервиса Paymon.

О проекте

Paymon — платформа для перевода, конвертации и вывода Bitcoin, Ethereum, Litecoin и других криптовалют во время общения на базе защищенного мессенджера. Запущена и проходит тестирование Android-версия приложения. На этапе закрытого бета-теста находится подключение операций через платежные карты. Реализовывать идею начали с октября 2016 года, 7 июля 2017 года опубликовали Android-приложение.

Функциональность

Переводы популярных криптовалют (пока доступен только Bitcoin), конвертация их в фиатные валюты, осуществление платежей.

Понятный интерфейс для частных пользователей (перевод криптовалюты во время общения в чате) и организаций (находится в стадии закрытого тестирования).​

Привязка приложения и внутреннего кошелька к платежным картам.

Мини-игры во время проведения операции.



Команда

Над проектом работают семь человек, в основном студенты. Я генеральный директор сервиса, основал его вместе с Константином Поскребышевым.

Инвестиции и перспективы

Мы провели два раунда инвестиций, в том числе получили $500 тысяч от венчурного фонда FinShi Capital.

В ближайшее время планируем добавить поддержку Ethereum, а осенью 2017 года — выпустить версию приложения для iOS. Мы направили часть инвестиций на подготовку к ICO, собираемся провести его в ноябре 2017 года.

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