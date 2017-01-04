Финансовый регулятор Великобритании опубликовал предупреждение об ICO

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) стало очередным регулятором, опубликовавшим официальное предупреждение о первоначальных предложениях монет (ICO).
FCA заявляет на своем веб-сайте, что ICO представляют собой "высокорискованные спекулятивные инвестиции" и поскольку они в значительной степени не регулируются, становится невозможным оказать какую-либо защиту. Предупреждение побуждает инвесторов сообщать о любых возможных мошеннических действиях в FCA.
В заявлении содержатся аналогичные предупреждения, которые опубликовали финансовые регуляторы других стран, такие как Комиссия по ценным бумагам и биржам США, Валютное управление Сингапура, Администратор ценных бумаг Канады, Комиссия по ценным бумагам Малайзии, Банк России, Народный банк Китая и Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга.
Перевод специально для mmgp.ru