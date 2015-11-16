OPLOTT Премиум



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Сингапур - это новое убежище для ICO после их запрета в Китае



Недавние слухи касающиеся запрета проведения ICO, а также запрета на торговлю криптовалютой на биржах в Китае, оставили рынки в состоянии неопределенности, однако Сингапур готовится активизировать свою деятельность в этом направлении и вполне может стать следующей горячей точкой ICO.



Слухи о закручивании гаек на китайском крипторынке



Известно, что с января этого года власти Китая проявляли заметный интерес к бизнесу на торговле критовалютами. Так правительство Китая вынудило криптобиржи добавить у себя транзакционные сборы и, что более важно, потребовало от них производить идентификацию своих клиентов для подтверждения их личностей при осуществлении обмена криптовалют. Тем не менее последние новости из Китая, оставили эти рынки в смешанных чувствах.



Вслед за рекордным курсом биткойна, 2 сентября с.г. в размере 5000 долл. США, китайская медиа-группа Caixin опубликовала своё сообщение о том, что Китай собирается запретить проведение ICO и прикрыть торговлю криптовалютами на своих биржах.



Это сообщение было быстро опровергнуто популярными китайскими критоптобиржами Huobi и OKCoin, руководство которых заявило, что они пока не получали никаких распоряжений от местного правительства относительно запрета, касающегося обмена криптовалют. Другие участники этого рынка даже предположили, что такой запрет будет носить временный характер, в то время пока власти страны не определят окончательный способ эффективного регулирования криптовалют. Несмотря на это, западные СМИ быстро распространили эти сообщения о запрете, при этом часто не уточняя тот факт, что никаких официальных действий не предпринималось.



Такие новости западных информационных агентств заставили крипторынки сильно заволноваться. В целом сейчас большой негатив идёт в основном от средств массовой информации, включая сообщения от таких изданий как Marketwatch и Forbes - под названием "Bye, Bitcoin / Прощай биткойн" и "Why China Crushed Bitcoin / Почему Китай обрушает биткойн" соответственно - вот поэтому цена на криптовалюту пока находится в подавленном состоянии.



Несмотря на так называемую великую китайскую дискуссию 2017 года относительно будущего криптовалют в этой стране, остальные сторонники биткойна стараются распространять как можно больше хороших новостей о его развитии, напоминая о том, что уже было сделано в отношении него и что он будет всё равно существовать хоть с Китаем, хоть без него. А одно замечательное город-государство находящееся в Юго-Восточной Азии уже готово прибрать к своим рукам куски ICO, которые могут отпасть от Китая, если такой запрет там окончательно будет введен в действие.



Сингапур поднимается по криптолестнице на самый вверх



Не секрет, что Сингапур давно стал благоприятным местом для финтех-стартапов благодаря своей дружественной атмосфере, благоприятным регулирующим стандартам и поддерживающим налоговым льготам.



Действительно, у Сингапура уже был положительный опыт взаимодействия с финтех-стартапами, включая уже известный многим стартап "TenX", который сумел продать только одних своих токенов на сумму более 80 млн долл. США, а стартап Golem смог прилечь финансирования на почти 9 млн долл. США. В то время как большинство компаний, которые запускали свои ICO в Сингапуре, привлекли от 1 млн долл. США и до 15 млн долл. США, стало ясно, что в этом городе создана система, которая благожелательна для работы большинства финтех-компаний мира.



Это мнение в значительной степени поддерживается и собственными целенаправленными амбициями самого Сингапура. Например, в конце мая с.г. Монетарное Управление Сингапура (MAS) объявило о своем намерении запустить свою собственную "токенизированную форму сингапурского доллара (SGD), используя для этого распределенный реестр".



Тем временем, Монетарное Управление Сингапура действительно не сидит сложа руки по этой теме, а уже провело тесты в проекте под названием "Project Ubin" в содружестве с известной консалтинговой фирмой Deloitte и американским блокчейн-консорциомом "R3". Таким образом, эти успешные тесты позволили Управлению начать планирование 2-го этапа, во время которого будут проведены дальнейшие исследования и запущены отдельные проекты на основе результатов полученных на предыдущем этапе этого финансового эксперимента.



Ну а в августе этого года уже Валютное Управление Сингапура (МАС) разработало свои правила в отношении проведения ICO в Сингапуре.



При этом осознавая озабоченность правительств многих стран мира по поводу ICO, власти Сингапура выразили мнение, что сокращение мошенничества и отмывания грязных денег должно является основным мотивом регулирования криптовалют. Однако, Сингапур решил не следовать решению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и заявил, что ICO в Сингапуре не будут идентифицироваться в каких-либо ценных бумаг.



В официальном заявлении Валютного Управления Сингапура (MAS) отмечается, что:"Если токены подпадают под определение ценных бумаг Финтех-ассоциации Сингапура (SFA), эмитенты подобных токенов перед проведением ICO должны будут размещать и регистрировать проспекты своих эмиссий вместе с Валютным Управлением Сингапура (MAS), если иное не будет оговорено отдельно. Эмитенты или посредники по выпуску таких токенов также должны будут отвечать некоторым требованиям для выдачи им лицензии на их деятельность в соответствии с Актом SFA и Финансовых консультантов (глава 110)."



А те кто пожелает внести в официальный перечень свои токены будут должны: "найти независимых юридических консультантов, чтобы обеспечить соблюдение всех применимых законов, а при возникновении такой необходимости, то они смогут проконсультироваться со специалистами Валютного Управления Сингапура (МАС)".



Проведение будущих ICO в Сингапуре



И пока сейчас крипторынки остаются ещё раздраженными и общие чувства, связанные с криптовалютами, кажется получили хорошую встряску, наоборот, действия властей Сингапура дают проблеск надежды для тех, кто намерен запустить или просто проинвестировать свои средств в грядущие ICO.



Благодаря своей уже близко приближающейся собственной цифровой валюте, а также проводимой властями здравой налоговой политике, плюс привлекательной финансово-нормативной базе и футуристическому городскому ландшафту, сейчас Сингапур закладывает многообещающее будущее, которое в реальности сможет позволить ему стать убежищем для проектов занимающихся краудфандингом в форме проведения ICO.



Перевод специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59b7ca3db8744 Недавние слухи касающиеся запрета проведения ICO, а также запрета на торговлю криптовалютой на биржах в Китае, оставили рынки в состоянии неопределенности, однако Сингапур готовится активизировать свою деятельность в этом направлении и вполне может стать следующей горячей точкой ICO.Известно, что с января этого года власти Китая проявляли заметный интерес к бизнесу на торговле критовалютами. Так правительство Китая вынудило криптобиржи добавить у себя транзакционные сборы и, что более важно, потребовало от них производить идентификацию своих клиентов для подтверждения их личностей при осуществлении обмена криптовалют. Тем не менее последние новости из Китая, оставили эти рынки в смешанных чувствах.Вслед за рекордным курсом биткойна, 2 сентября с.г. в размере 5000 долл. США, китайская медиа-группа Caixin опубликовала своё сообщение о том, что Китай собирается запретить проведение ICO и прикрыть торговлю криптовалютами на своих биржах.Это сообщение было быстро опровергнуто популярными китайскими критоптобиржами Huobi и OKCoin, руководство которых заявило, что они пока не получали никаких распоряжений от местного правительства относительно запрета, касающегося обмена криптовалют. Другие участники этого рынка даже предположили, что такой запрет будет носить временный характер, в то время пока власти страны не определят окончательный способ эффективного регулирования криптовалют. Несмотря на это, западные СМИ быстро распространили эти сообщения о запрете, при этом часто не уточняя тот факт, что никаких официальных действий не предпринималось.Такие новости западных информационных агентств заставили крипторынки сильно заволноваться. В целом сейчас большой негатив идёт в основном от средств массовой информации, включая сообщения от таких изданий как Marketwatch и Forbes - под названием "Bye, Bitcoin / Прощай биткойн" и "Why China Crushed Bitcoin / Почему Китай обрушает биткойн" соответственно - вот поэтому цена на криптовалюту пока находится в подавленном состоянии.Несмотря на так называемую великую китайскую дискуссию 2017 года относительно будущего криптовалют в этой стране, остальные сторонники биткойна стараются распространять как можно больше хороших новостей о его развитии, напоминая о том, что уже было сделано в отношении него и что он будет всё равно существовать хоть с Китаем, хоть без него. А одно замечательное город-государство находящееся в Юго-Восточной Азии уже готово прибрать к своим рукам куски ICO, которые могут отпасть от Китая, если такой запрет там окончательно будет введен в действие.Не секрет, что Сингапур давно стал благоприятным местом для финтех-стартапов благодаря своей дружественной атмосфере, благоприятным регулирующим стандартам и поддерживающим налоговым льготам.Действительно, у Сингапура уже был положительный опыт взаимодействия с финтех-стартапами, включая уже известный многим стартап "TenX", который сумел продать только одних своих токенов на сумму более 80 млн долл. США, а стартап Golem смог прилечь финансирования на почти 9 млн долл. США. В то время как большинство компаний, которые запускали свои ICO в Сингапуре, привлекли от 1 млн долл. США и до 15 млн долл. США, стало ясно, что в этом городе создана система, которая благожелательна для работы большинства финтех-компаний мира.Это мнение в значительной степени поддерживается и собственными целенаправленными амбициями самого Сингапура. Например, в конце мая с.г. Монетарное Управление Сингапура (MAS) объявило о своем намерении запустить свою собственную "токенизированную форму сингапурского доллара (SGD), используя для этого распределенный реестр".Тем временем, Монетарное Управление Сингапура действительно не сидит сложа руки по этой теме, а уже провело тесты в проекте под названием "Project Ubin" в содружестве с известной консалтинговой фирмой Deloitte и американским блокчейн-консорциомом "R3". Таким образом, эти успешные тесты позволили Управлению начать планирование 2-го этапа, во время которого будут проведены дальнейшие исследования и запущены отдельные проекты на основе результатов полученных на предыдущем этапе этого финансового эксперимента.Ну а в августе этого года уже Валютное Управление Сингапура (МАС) разработало свои правила в отношении проведения ICO в Сингапуре.При этом осознавая озабоченность правительств многих стран мира по поводу ICO, власти Сингапура выразили мнение, что сокращение мошенничества и отмывания грязных денег должно является основным мотивом регулирования криптовалют. Однако, Сингапур решил не следовать решению Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и заявил, что ICO в Сингапуре не будут идентифицироваться в каких-либо ценных бумаг.В официальном заявлении Валютного Управления Сингапура (MAS) отмечается, что:"Если токены подпадают под определение ценных бумаг Финтех-ассоциации Сингапура (SFA), эмитенты подобных токенов перед проведением ICO должны будут размещать и регистрировать проспекты своих эмиссий вместе с Валютным Управлением Сингапура (MAS), если иное не будет оговорено отдельно. Эмитенты или посредники по выпуску таких токенов также должны будут отвечать некоторым требованиям для выдачи им лицензии на их деятельность в соответствии с Актом SFA и Финансовых консультантов (глава 110)."А те кто пожелает внести в официальный перечень свои токены будут должны: "найти независимых юридических консультантов, чтобы обеспечить соблюдение всех применимых законов, а при возникновении такой необходимости, то они смогут проконсультироваться со специалистами Валютного Управления Сингапура (МАС)".И пока сейчас крипторынки остаются ещё раздраженными и общие чувства, связанные с криптовалютами, кажется получили хорошую встряску, наоборот, действия властей Сингапура дают проблеск надежды для тех, кто намерен запустить или просто проинвестировать свои средств в грядущие ICO.Благодаря своей уже близко приближающейся собственной цифровой валюте, а также проводимой властями здравой налоговой политике, плюс привлекательной финансово-нормативной базе и футуристическому городскому ландшафту, сейчас Сингапур закладывает многообещающее будущее, которое в реальности сможет позволить ему стать убежищем для проектов занимающихся краудфандингом в форме проведения ICO.Перевод специально для mmgp.ru источник

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