AFX Options

Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект: Старт: 15 сентября 2017
Тема будет дорабатываться!
О компании
В скором времени
Инвестиционные портфели
Портфель инвестора " Beginner "
Стоимость - 100 Euro
Средняя недельная доходность – 5,89€
Комиссия от недельной доходности - 40%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да
Портфель инвестора " Junior "
Стоимость - 300 Euro
Средняя недельная доходность – 17,67€
Комиссия от недельной доходности - 35%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да
Портфель инвестора " Senior "
Стоимость - 900 Euro
Средняя недельная доходность – 53,01€
Комиссия от недельной доходности - 30%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да
Портфель инвестора " Master "
Стоимость - 2700 Euro
Средняя недельная доходность – 159,03€
Комиссия от недельной доходности - 25%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да
Портфель инвестора " Specialist "
Стоимость - 8100 Euro
Средняя недельная доходность – 477,09€
Комиссия от недельной доходности - 18%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да
Портфель инвестора " Expert "
Стоимость - 24300 Euro
Средняя недельная доходность – 1431,27€
Комиссия от недельной доходности - 12%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да
Портфель инвестора " Enterpreneur "
Стоимость - 72900 Euro
Средняя недельная доходность – 4293,81€
Комиссия от недельной доходности - 8%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да
Важно! Инвестиция в 100 евро не дает права участвовать в реферальной програме!
Платёжные системы
• OKpay (up to 3 days of lag time)
• ADVCash (up to 3 days of payout delay)
• BitCoin (up to 2 days of payout delay)
• Neteller (up to 3 days of payout delay)
• Perfect Money (up to 3 days postponement)
• Bank transfer (Delay of payments and withdrawals by bank and country)
• Skrill is planned
Маркетинг компании
• Уровень 1 - 6%
Что бы участвовать в реферальной програме нужна инвестиция 300€
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• Уровень 2 - 8%
При обороте 5 000 €
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• Уровень 3 - 10%
При обороте 25 000€
Премия - 1 000€
Сообственная инвестиция - 2 700€
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• Уровень 4 - 11%
При обороте 60 000€
Премия - 3 000€
Сообственная инвестиция - 2 х 2 700€
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• Уровень 5 - 12,5%
При обороте 120 000€
Премия 6 000€
Сообственная инвестиция - 8 100€
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• Уровень 9 - 15,5%
При обороте 10 000 000€
Бонус - 500 000€
Сообственная инвестиция - 72 900€
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• Уровень 10 - 15,5%
Оборот - 100 000 000€
За каждого партнера 10 уровня Вы получаете +0,5%
Важно!
Переход между уровнями и получения премии осуществляется только тогда, когда у Вас МИНИМУМ 2(две) ветки! С каждой считаеться по 50% к уровню и премии! Веток может быть и больше.
Только до 2 (второго) уровня считается 75% с ветки!
С глубины получаем разницу между уровнями