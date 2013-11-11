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AFX Options

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:53
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар dimastets
 
Имя: Dmytro
Пол: Мужской
Адрес: Lviv
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 21.06.2017
Сообщений: 21
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
AFX Options
Я не владелец/не админ проекта.
Новый проект: Старт: 15 сентября 2017
Тема будет дорабатываться!





О компании
В скором времени


Инвестиционные портфели

Портфель инвестора " Beginner "
Стоимость - 100 Euro
Средняя недельная доходность – 5,89€
Комиссия от недельной доходности - 40%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да

Портфель инвестора " Junior "
Стоимость - 300 Euro
Средняя недельная доходность – 17,67€
Комиссия от недельной доходности - 35%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да

Портфель инвестора " Senior "
Стоимость - 900 Euro
Средняя недельная доходность – 53,01€
Комиссия от недельной доходности - 30%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да

Портфель инвестора " Master "
Стоимость - 2700 Euro
Средняя недельная доходность – 159,03€
Комиссия от недельной доходности - 25%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да

Портфель инвестора " Specialist "
Стоимость - 8100 Euro
Средняя недельная доходность – 477,09€
Комиссия от недельной доходности - 18%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да

Портфель инвестора " Expert "
Стоимость - 24300 Euro
Средняя недельная доходность – 1431,27€
Комиссия от недельной доходности - 12%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да

Портфель инвестора " Enterpreneur "
Стоимость - 72900 Euro
Средняя недельная доходность – 4293,81€
Комиссия от недельной доходности - 8%
Начисление прибыли – еженедельно
Срок действия портфеля - 380 дней
Функция улучшения портфеля - да


Важно!
Инвестиция в 100 евро не дает права участвовать в реферальной програме!


Платёжные системы

• OKpay (up to 3 days of lag time)
• ADVCash (up to 3 days of payout delay)
• BitCoin (up to 2 days of payout delay)
• Neteller (up to 3 days of payout delay)
• Perfect Money (up to 3 days postponement)
• Bank transfer (Delay of payments and withdrawals by bank and country)
• Skrill is planned


Маркетинг компании



Уровень 1 - 6%
Что бы участвовать в реферальной програме нужна инвестиция 300€
____________________________________________
Уровень 2 - 8%
При обороте 5 000 €
____________________________________________
Уровень 3 - 10%
При обороте 25 000€
Премия - 1 000€
Сообственная инвестиция - 2 700€
____________________________________________
Уровень 4 - 11%
При обороте 60 000€
Премия - 3 000€
Сообственная инвестиция - 2 х 2 700€
____________________________________________
Уровень 5 - 12,5%
При обороте 120 000€
Премия 6 000€
Сообственная инвестиция - 8 100€
____________________________________________

Дополнительный бонус - 10 000€
Оборот - 300 000€
Сообственная инвестиция - 2 х 8 100€
____________________________________________
Уровень 6 - 13,5%
При обороте - 500 000€
Бонус - 18 000€
Сообственная инвестиция - 24 300€
____________________________________________
Уровень 7 - 14,5%
При обороте 1 000 000€
Бонус - 50 000€
Сообственная инвестиция - 24 300€
____________________________________________

Дополнительный бонус - 75 000€
Оборот - 2 500 000€
Сообственная инвестиция - 24 300€
____________________________________________
Уровень 8 - 15%
При обороте 4 000 000€
____________________________________________

Дополнительный бонус - 100 000€
Оборот - 7 500 000€
Сообственная инвестиция - 2 х 24 300€

____________________________________________
Уровень 9 - 15,5%
При обороте 10 000 000€
Бонус - 500 000€
Сообственная инвестиция - 72 900€
____________________________________________
Уровень 10 - 15,5%
Оборот - 100 000 000€
За каждого партнера 10 уровня Вы получаете +0,5%



Важно!
Переход между уровнями и получения премии осуществляется только тогда, когда у Вас МИНИМУМ 2(две) ветки! С каждой считаеться по 50% к уровню и премии! Веток может быть и больше.
Только до 2 (второго) уровня считается 75% с ветки!
С глубины получаем разницу между уровнями





Мой вклад
Еще недоступно


Проект который давно ждали!

СКОРО

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Последний раз редактировалось dimastets; Сегодня в 16:02.
dimastets на форуме  
Старый Сегодня, 16:23
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 3,221
Благодарностей: 1,540
УГ: 23
КП: 0.014
Re: AFX Options
Предстарт? В мусорку
ronaldo7 на форуме  
Старый Сегодня, 16:30
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар dimastets
 
Имя: Dmytro
Пол: Мужской
Адрес: Lviv
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 21.06.2017
Сообщений: 21
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: AFX Options
Цитата:
Сообщение от ronaldo7 Посмотреть сообщение
Предстарт? В мусорку
нет конкретной информации по проекте, только название!
полная и точная инфа будет 15, когда будет старт.
Дал ознакомиться, маркетинг близок к правде.
dimastets на форуме  
Старый Сегодня, 16:32
#4
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 3,221
Благодарностей: 1,540
УГ: 23
КП: 0.014
Re: AFX Options
Цитата:
Сообщение от dimastets Посмотреть сообщение
Проект который давно ждали!
А кто ждал?
ronaldo7 на форуме  
Старый Сегодня, 16:34
#5
Премиум
Премиум
 
Аватар dimastets
 
Имя: Dmytro
Пол: Мужской
Адрес: Lviv
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 21.06.2017
Сообщений: 21
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: AFX Options
Цитата:
Сообщение от ronaldo7 Посмотреть сообщение
А кто ждал?
проект который можно качнуть или есть что то интереснее по маркетингу сейчас?
dimastets на форуме  
Старый Сегодня, 16:39
#6
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.01.2017
Сообщений: 555
Благодарностей: 65
УГ: 1
КП: 0.046
Re: AFX Options
Цитата:
Сообщение от dimastets Посмотреть сообщение
нет конкретной информации по проекте, только название!
полная и точная инфа будет 15, когда будет старт.
Дал ознакомиться, маркетинг близок к правде.
все равно ему пока тут не место.
fitbit на форуме  
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Метки
afxoptions, hyip, invest, млм, хайп
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