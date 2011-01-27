Платформа Rootstock начнет работу в декабре после SegWit2x хардфорка

Генеральный директор Rootstock Диего Гульеррес сказал, что первоначальный запуск платформы произойдет между серединой ноября и серединой декабря после возможного SegWit2x хардфорка.
В понедельник Гутьеррес заявил, что первоначальная дата релиза была перенесена, чтобы избежать осложнений из-за возможного хардфорка биткоин, который может произойти в ноябре. RSK — платформа для смарт-контрактов с открытым исходным кодом, привязанная к биткоину. Это первая подобная реализация в сети и она позволит увеличить пропускную способность и скорость платежей.
Когда у Гетьерреса спросили, на каком этапе работы находится проект, он быстро ответил, что Rootstock опасается только возможных проблем из-за предстоящего хардфорка. Он написал: «У нас уже все готово, и причина, по которой мы не выпускаем продукт, заключается в предстоящих проблемах из-за потенциального хардфорка, запланированного в середине ноября».
На вопрос о том, какую экосистему RSK поддержит после разделения биткоин Гутьеррес ответил, что любой желающий сможет создавать смарт-контракты, но ограниченные ресурсы одной из сетей станут результатом приоритетного выбора цепи с большим объемом транзакций.
Китайский спад активности
В этом месяце еще активнее обсуждали SegWit2x, поскольку действия китайского правительства сотрясают криптовалютный мир и играют одну из решающих ролей в регулировании цены и волатильности цифровых активов.
В мае сообщество согласилось на хардфорк после так называемого Нью-Йоркского Соглашения (NYA) Барри Сильберта. Но появление Bitcoin Cash меняет все. Генеральный директор BlockStream Адам Сэм высказал «спорную» необходимость в протоколе SegWit2x. А соучредитель Catallaxy Фрэнсис Пулиот вчера заявил, что хардфорки — это злонамеренные действия, повторив слова ведущего инженера Олега Андреева, который назвал расколы в сети — «проектами страха, неопределенности и сомнений».
Перевод специально для mmgp.ru
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