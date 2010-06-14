НБУ упростил условия для привлечения кредитов от международных финансовых организаций

Национальный банк упростил порядок получения резидентами кредитов от международных финансовых организаций для оживления сотрудничества украинского бизнеса с МФО и более активного притока долгового капитала в Украину.
В частности, изменения предусматривают:
- Во-первых, освобождение кредитных договоров в иностранной валюте с МФО от регистрации в Национальном банке;
- Во-вторых, предоставление резидентам возможности привлекать кредиты от МФО по договорам, содержат особые условия - когда валюта кредита определяется в гривнах, а все операции между МФО и резидентом-заемщиком проводятся в иностранной валюте.
В общем, операции по кредитному договору с МФО уполномоченный банк будет проводить в соответствии с условиями самого договора, а трансграничные операции (в том числе за счет купленной иностранной валюты) будет разрешено проводить без регистрации Национального банка.
"ЕБРР приветствует усовершенствования режима получения финансирования украинскими предприятиями от МФО. Это позволит расширить спектр и увеличить количество проектов, финансируемых в том числе в гривне, за счет более гибкого структурирования и администрирования как со стороны МФО, так и украинских заемщиков. В целом решение способствует улучшению инвестиционного климата и привлечению иностранных инвестиций в реальную экономику ", - отметил директор ЕБРР в Украине Шевка Аджунер.
Указанные изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 7 сентября 2017 №88 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины». Постановление вступает в силу с 13 сентября 2017 года.
По материалам НБУ