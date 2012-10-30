Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Сегодня, 16:42
Сегодня, 15:27
#
1
Мастер
Имя:
Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 1,566
Благодарностей: 660
УГ: 0
Честный облачный майнинг - ultron.ms
Я не админ. Тема для ознакомительных целей.
Новый проект
- ultron.ms
Легенда:
Наша команда, в полном сборе. Среди нас люди только с высшим образованием, а у некоторых несколько. Мы уверены в качестве нашего оборудования. Команда ULTRON добросовестно выполняет свою работу, вкладывая душу и любовь в каждый объект. Ведь мы ценим клиентов, их время и деньги.
Мы занимаемся разработкой универсальных GPU майнеров, которые позволяют нашим пользователям начать (выгодный и честный) облачный майнинг.
Старт: 21 августа 2017, 05:58
Планы:
Пакет 1 Mh/s Стоимость 11$
Пакет 5 Mh/s Стоимость 55$
Пакет 10 Mh/s Стоимость 110$
Пакет 50 Mh/s Стоимость 550$
Пакет 100 Mh/s Стоимость 1089$ (-1%)
Пакет 200 Mh/s Стоимость 2156$ (-2%)
Пакет 500 Mh/s Стоимость 5335$ (-3%)
Пакет 1000 Mh/s Стоимость 10560$ (-4%)
Пакет 1300 Mh/s Стоимость 13585$ (-5%)
Выхлоп плавающий примерно 1% в сутки. Вклады принимаются гарантированно на 730 дней (2 года)
-Принимают: Bitcoin
-SSL: COMODO
-Реф программа - 3%
-Выплаты ручные раз в сутки.
Мой депозит:
09/12/2017 12:28
0.02618
BTC (~114$)
txid 044de699f4cf61f42d955baf5a03121d221718af757d6ef94e 5b0eea0989447b
Последний раз редактировалось Мегабайт; Сегодня в
15:30.
Сегодня, 15:52
#
2
Мастер
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 13,770
Благодарностей: 6,347
УГ: 213
Re: Честный облачный майнинг - ultron.ms
Цитата:
Сообщение от
Мегабайт
Мы занимаемся разработкой универсальных GPU майнеров, которые позволяют нашим пользователям начать (выгодный и честный) облачный майнинг.
А зачем это в этот раздел! Вроде для этого есть специальный раздел на форуме
Сегодня, 15:55
#
3
Профессионал
Имя:
KENT
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,555
Благодарностей: 763
УГ: 9
Re: Честный облачный майнинг - ultron.ms
депозит включён в выплаты или возвращается в конце?
Сегодня, 15:57
#
4
Мастер
Имя:
Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 1,566
Благодарностей: 660
УГ: 0
Re: Честный облачный майнинг - ultron.ms
Цитата:
Сообщение от
serg125
депозит включён выплат или возвращается в конце?
Депозит в конце срока не возвращается.
Сегодня, 16:01
#
5
Мастер
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 9,359
Благодарностей: 4,656
УГ: 152
подарки
Re: Честный облачный майнинг - ultron.ms
Цитата:
Сообщение от
Musya Rich
А зачем это в этот раздел! Вроде для этого есть специальный раздел на форуме
А какой у нас раздел специальный? МЛМ чтоли или еще куда? Я просто реально не в курсе...
Сегодня, 16:02
#
6
Мастер
Имя:
Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 30.10.2012
Сообщений: 1,566
Благодарностей: 660
УГ: 0
Re: Честный облачный майнинг - ultron.ms
Цитата:
Сообщение от
Conqueror-V
А какой у нас раздел специальный? МЛМ чтоли или еще куда? Я просто реально не в курсе...
Мне тоже интересно.
Сегодня, 16:10
#
7
Профессионал
Имя:
KENT
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,555
Благодарностей: 763
УГ: 9
Re: Честный облачный майнинг - ultron.ms
"
Онлайн трансляция с нашей серверной площадки.
Мы честные разработчики и у нас действительно все честно. Поэтому мы открыто показываем работу наших майнеров.
"
Прикольно,интересно увидим там персонал или нет когда то
Сегодня, 16:14
#
8
Мастер
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Возраст: 26
Адрес: Какая разница...
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.09.2015
Сообщений: 9,359
Благодарностей: 4,656
УГ: 152
подарки
Re: Честный облачный майнинг - ultron.ms
serg125
, Ага, и слово с корнем "честно" дважды в предложении использовано. Честные, зато неграмотные.
Сегодня, 16:22
#
9
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.05.2016
Сообщений: 3,221
Благодарностей: 1,540
УГ: 23
Re: Честный облачный майнинг - ultron.ms
Открыл и сразу закрыл.
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Сегодня, 16:42